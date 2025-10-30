Goal/Goal και Over από Ελβετία και Αυστρία

Οι 2 προτάσεις από την Ιταλία πέρασαν χτες, ο «άσος» της Ρόμα στο ματς με την Πάρμα και ο «άσος» της Ίντερ σε συνδυασμό με το Over 1,5 στο παιχνίδι με τη Φιορεντίνα. Μας «χάλασε» όμως την τριάδα η επιλογή από τη Γαλλία με το «διπλό» και το Over 1,5 της Παρί Σεν Ζερμέν στο παιχνίδι με την Λοριάν. Έμεινε στο 1-1 αυτό το ματς με τα 2 γκολ που σημειώθηκαν στο ξεκίνημα του 2ου ημιχρόνου.

Οι σημερινές επιλογές της στήλης είναι με 1 Goal/Goal από την Ελβετία και 1 Over από το Κύπελλο Αυστρίας.

Η Λουγκάνο έχει μικρό προβάδισμα λόγω έδρας στο ματς με τη Λουκέρνη. Μετά από 3 σερί νίκες η Λουγκάνο ηττήθηκε με 2-1 από τη Σερβέτ. Πετυχαίνει γκολ στα περισσότερα παιχνίδια αλλά παραβιάζεται και η εστία της. Μετράει 6 Goal/Goal στις 8 τελευταίες αγωνιστικές. Η Λουκέρνη ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Βίντερτουρ και συμπλήρωσε 7 σερί Goal/Goal και Over. Το πιθανότερο είναι να βρουν δίχτυα και οι 2 ομάδες σε αυτό το ματς. Πιθανό είναι το Goal/Goal όπως και το Over.

Στο Κύπελλο Αυστρίας η Σάλτσμπουργκ είναι φαβορί για τη νίκη-πρόκριση κόντρα στην Βάτενς. Μόνο Over έχουν φέρει και οι 2 ομάδες στα 4 παιχνίδια τους στο Κύπελλο. Λογικά θα έχει πάνω από 2 γκολ και το μεταξύ τους παιχνίδι. Αν και η Σάλτσμπουργκ είναι το λογικό φαβορί, αποφεύγουμε το ποντάρουμε στη νίκη της λόγω των εκπλήξεων που συχνά γίνονται στα ματς των Κυπέλλων και ποντάρουμε στο Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

941 (20:00) ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΒΑΤΕΝΣ OVER 1,55

949 (21:30) ΛΟΥΓΚΑΝΟ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ GOAL/GOAL 1,55