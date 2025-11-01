Ταμείο για τη στήλη την Παρασκευή με τη δυάδα από τη Γερμανία και την Αγγλία! Πέρασαν το «διπλό» της Ντόρτμουντ (1,64) στο ματς με την Άουγκσμπουργκ και το Goal/Goal στο παιχνίδι Ρέξαμ-Κόβεντρι (1,71). Η δυάδα πλήρωσε 2,80!

Δύο Goal/Goal από την Premier League και 1 φαβορί μαζί με το Over από τη La Liga είναι οι σημερινές επιλογές μας.

Σκοράρουν με άνεση η Κρίσταλ Πάλας και η Μπρέντφορντ και το πιθανότερο είναι να βρουν δίχτυα στο μεταξύ τους ματς. Η γηπεδούχος έχει φέρει 4 Goal/Goal στα 5 τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα και η φιλοξενούμενη 4 στα 6. Και στις 3 πρόσφατες αναμετρήσεις τους, στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, σκόραραν και οι δύο (1-1, 3-1, 1-2).

Το δεύτερο Goal/Goal που επιλέξαμε είναι στο ντέρμπι του Λονδίνου, ανάμεσα στην Τότεναμ και την Τσέλσι. Και οι δύο θα παίξουν για τη νίκη, σ’ ένα ματς ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Η Τότεναμ, πριν από τη νίκη της με 0-3 κατά της Έβερτον, είχε φέρει 4 σερί Goal/Goal. H Τσέλσι μετράει 6 σερί Over και 5 Goal/Goal στα 6 τελευταία ματς. Πιθανό είναι, εκτός από το Goal/Goal, και το Over.

Στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης είναι φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου μετά τη νίκη της με 2-1 στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα. Πήρε διαφορά 5 βαθμών και θέλει να ξεφύγει κι άλλο στη βαθμολογία. Υποδέχεται τη Βαλένθια και δεν πρέπει να έχει πρόβλημα για να πετύχει την 6η νίκη σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθλημα. Σε πτώση βρίσκεται η Βαλένθια. Συμπλήρωσε 5 ματς χωρίς νίκη (0-2-3) και στα 2 τελευταία δεν σκόραρε. Ο «άσος» της Ρεάλ είναι χαμηλά και γι’ αυτό τον συνδυάζουμε με το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

301 (17:00) ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ GOAL/GOAL 1,64

394 (19:30) ΤΟΤΕΝΑΜ-ΤΣΕΛΣΙ GOAL/GOAL 1,57

433 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1+OVER 1,47