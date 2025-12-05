Goal/Goal από τη Γαλλία

Πέρασαν οι επιλογές της στήλης την Πέμπτη, από τα Κύπελλα Ιταλίας και Βελγίου, ο «άσος» της Μπολόνια (1,52) στο ματς με την Πάρμα και το Goal/Goal στο παιχνίδι Γκενκ-Άντερλεχτ (1,62)!

Με το γαλλικό πρωτάθλημα θα ασχοληθούμε σήμερα. Η 15η αγωνιστική της League 1 ξεκινάει με 2 αμφίρροπα παιχνίδια. Η Μονακό, μετά τη μεγάλη νίκη με 1-0 κατά της Παρί Σεν Ζερμέν, δοκιμάζεται στην έδρα της Μπρεστ. Από σπουδαία νίκη προέρχεται και η Μπρεστ. Κέρδισε εκτός έδρας με 1-2 το Στρασβούργο.

Οι αποδόσεις δίνουν μικρό προβάδισμα στη Μονακό αλλά το ματς είναι δύσκολο και η Μπρεστ στην έδρα της μπορεί να κάνει τη ζημιά. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με άνεση ενώ δέχονται και γκολ στα περισσότερα παιχνίδια τους. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Την ίδια επιλογή κάνουμε και για το παιχνίδι της Λιλ με τη Μαρσέιγ. Όλα πιθανά είναι σε αυτό το ματς, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Η Λιλ έχει πάρει τα πάνω της. Κέρδισε με 0-1 την Χάβρη και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Η Μαρσέιγ «πέταξε» 2 βαθμούς στην έδρα της στο ματς με την Τουλούζ. Δέχτηκε την ισοφάριση 2-2 στις καθυστερήσεις κι έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή. Βρίσκεται στην 3η θέση, με 2 βαθμούς διαφορά από την πρωτοπόρο Λανς και 1 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Θα κυνηγήσει το «διπλό» στο σημερινό ματς. Μόνο τη νίκη θέλει και η Λιλ για να πιάσει την αντίπαλό της στη βαθμολογία. Το πιθανότερο είναι να γίνει ανοιχτό παιχνίδι και να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

137 (20:00) ΜΠΡΕΣΤ-ΜΟΝΑΚΟ GOAL/GOAL 1,50

174 (22:00) ΛΙΛ-ΜΑΡΣΕΪΓ GOAL/GOAL 1,55