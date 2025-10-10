Goal/Goal από το Μουντιάλ

To Over στο ματς Λευκορωσία-Δανία (0-6) έγινε εύκολα. Η Εθνική Ομάδα όμως, αν και προηγήθηκε στη Γλασκώβη και ήταν ανώτερη από τη Σκωτία, πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη, δέχτηκε 3 γκολ και κόντρα στην ροή του αγώνα ηττήθηκε με 3-1.

Τα προκριματικά του Μουντιάλ συνεχίζονται και οι σημερινές επιλογές μας είναι με 2 Goal/Goal. Στον 4ο όμιλο η Γαλλία λογικά δεν χάνει την 1η θέση και την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Για τη 2η θα παλέψουν η Ισλανδία και η Ουκρανία. Στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι όλα είναι πιθανά.

Η Ισλανδία συνέτριψε με 5-0 στην πρεμιέρα το Αζερμπαϊτζάν και ηττήθηκε δύσκολα με 2-1 εκτός έδρας από τη Γαλλία στη 2η αγωνιστική. Η Ουκρανία ξεκίνησε με την ήττα 0-2 από τη Γαλλία και στη συνέχεια άφησε 2 βαθμούς στο Αζερμπαϊτζάν (1-1). Και οι 2 ομάδες θα κυνηγήσουν τη νίκη και το πιθανότερο είναι να σκοράρουν.

Στον 2ο όμιλο η Ελβετία έχει κάνει το 2 στα 2. Κέρδισε με 4-0 το Κόσοβο και με 3-0 τη Σλοβενία. Δίνει το πρώτο της εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σουηδία η οποία με το «καλημέρα» βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Πήρε μόλις 1 βαθμό στις 2 πρώτες αγωνιστικές, στο εκτός έδρας 2-2 της πρεμιέρας με τη Σλοβενία. Απογοήτευσε στο δεύτερο ματς, στο Κόσοβο και ηττήθηκε με 2-0.

Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη για να μείνει «ζωντανή» στη μάχη για την πρόκριση. Θα βγει στην επίθεση και λογικά θα σκοράρει. Θα ψάξει το γκολ και η Ελβετία και μπορεί να το πετύχει. Δύσκολη είναι η επιλογή σημείου σε αυτό το ματς. Πιο ασφαλής επιλογή δείχνει να είναι το Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

806 (21:45) ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ GOAL/GOAL 1,75

808 (21:45) ΣΟΥΗΔΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ GOAL/GOAL 1,65