Goal/Goal από Europa και Conference League

Τα 2 Over που είχαμε προτείνει για το Champions League πέρασαν χτες, στα παιχνίδια Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι. Δεν σκόραρε όμως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ηττήθηκε με 3-0 από την Μπόντο Γκλιμτ και δεν έγινε το Goal/Goal.

Τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «16» γίνονται σήμερα στο Europa League και το Conference League. Οι επιλογές μας είναι με 3 Goal/Goal.

Στο Europa League η Στουτγκάρδη έχει μικρό προβάδισμα λόγω έδρας στο ματς με την Πόρτο. Μπορεί να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να πάρει τη νίκη. Η Πόρτο είναι πάντως επικίνδυνη και συνήθως βρίσκει δίχτυα και εκτός έδρας. Το σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες είναι πιθανό.

Τα άλλα 2 Goal/Goal είναι από το Conference League. Δεν υπάρχει φαβορί στο παιχνίδι της Λεχ Πόζναν με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το δείχνουν και οι αποδόσεις. Όλα πιθανά είναι σε αυτή την αναμέτρηση. Και οι 2 ομάδες θα παίξουν για τη νίκη. Και οι 2 μπορούν να σκοράρουν. Η Σαχτάρ έχει συνηθίσει να παίζει εκτός έδρας και σκοράρει στα περισσότερα παιχνίδια της. Η Λεχ Πόζναν λογικά θα πετύχει γκολ στο γήπεδο της.

Το Goal/Goal ξεχωρίσαμε και για το ματς της ΑΕΚ στη Σλοβενία με την Τσέλιε. Θυμίζουμε ότι οι 2 ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες και στη League Phase και η Τσέλιε είχε επικρατήσει με 3-1. Πολλά έχουν αλλάξει από εκείνο το παιχνίδι. Η Τσέλιε δεν έχει πλέον τον Ισπανό προπονητή της Άλμπερτ Ριέρα και τον πρώτο σκόρερ της Φράνκι Κοβάσεβιτς. Η ΑΕΚ προέρχεται από συνεχόμενες επιτυχίες και δείχνει ικανή για το «διπλό». Η Τσέλιε πάντως μπορεί να σκοράρει στην έδρα της. Στα playoffs πέτυχε 2 νίκες με το ίδιο σκορ 3-2 κόντρα στην Ντρίτα.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

926 (19:45) ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ-ΠΟΡΤΟ GOAL/GOAL 1,84

928 (19:45) ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ GOAL/GOAL 1,68

943 (22:00) ΤΣΕΛΙΕ-ΑΕΚ GOAL/GOAL 1,68