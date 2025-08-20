Οι επιλογές της στήλης από το Champions League πέρασαν την Τρίτη, τα 2 Goal/Goal στα παιχνίδια Ρέιντζερς-Κλαμπ Μπριζ (1,58) και Φερεντσβάρος-Καραμπάγκ (1,84)! Η δυάδα πλήρωσε 2,91!

Με 2 Goal/Goal από το Champions League είναι και οι σημερινές προτάσεις μας. Πρόκειται για 2 αμφίρροπα παιχνίδια, ανοιχτά σε κάθε αποτέλεσμα. Η Βασιλεία θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να πάρει προβάδισμα για την πρόκριση κόντρα στην επικίνδυνη Κοπεγχάγη η οποία είναι ικανή για να σκοράρει στις αντεπιθέσεις.

Πρώτο μέλημα της φιλοξενούμενης είναι το μηδέν στην άμυνα. Θα ψάξει όμως και το γκολ και μπορεί να το πετύχει. Η Βασιλεία σκοράρει με άνεση εντός και εκτός έδρας, αλλά συνήθως δέχεται και γκολ.

Χωρίς φαβορί είναι και το παιχνίδι της Φενερμπαχτσέ με την Μπενφίκα. Στην προηγούμενη φάση η Φενερμπαχτσέ έκανε την ανατροπή κόντρα στην Φέγενορντ. Την κέρδισε με 5-2 κι ενώ στο πρώτο ματς στην Ολλανδία είχε ηττηθεί με 2-1. Θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη και στο ματς με την Μπενφίκα.

Λογικά θα σκοράρει εντός έδρας αλλά δύσκολα θα κρατήσει ανέπαφη την εστία της. Η Μπενφίκα κέρδισε με 2-0 και τα 2 παιχνίδια της στην προηγούμενη φάση με τη Νις. Το πιθανότερο είναι να βρει δίχτυα και στην Τουρκία. Το Goal/Goal είναι πιθανό και σε αυτή την αναμέτρηση.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

544 (22:00) ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ GOAL/GOAL 1,81

547 (22:00) ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ GOAL/GOAL 1,54