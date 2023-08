Γκολ και θέαμα στο Κόνφερενς Λιγκ

Η Γκουαρανί σκόραρε μέσα στην Μποταφόγκο (1-2) χθες βράδυ και επιβεβαίωσε το 1,88. Αντιθέτως, η Ροσάριο όχι μόνο δεν σημείωσε τα δύο γκολ που θέλαμε, αλλά έχασε κιόλας 1-0 από την Τσάκο Φορ Έβερ στο Κύπελλο Αργεντινής!

Τέσσερις οι επιλογές μας σήμερα, προέρχονται όλες από το Κόνφερενς Λιγκ.

ΤΟΜΠΟΛ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Στο πρώτο παιχνίδι η Τομπόλ (Καζακστάν) έκανε τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας 3-1 μέσα στην Ελβετία αγωνιζόμενη βέβαια με δύο παίκτες παραπάνω το τελευταίο ημίωρο. Η Βασιλεία χρειάζεται τουλάχιστον δύο τέρματα για να ελπίζει σε πρόκριση και το γενικό Over το βρίσκουμε στο ελκυστικό 1,85. Εννοείται ότι θα το ποντάρουμε. Η φιλοξενούμενη (ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για να φτάσει στο Καζακστάν) αποκλείστηκε πέρυσι στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Έχει τέτοια ποιότητα που μπορεί να το φέρει και μόνη της. Έληξαν Over τα 3/3 φετινά της παιχνίδια, ήταν όλα και G/G. Εάν πάμε και πιο πίσω «τρέχει» σερί 8/9. Εκτός έδρας μετράει 6/6, (όλα και G/G) και 3/3 στο Κόνφερενς (κι εδώ όλα και G/G)!

ΠΟΓΚΟΝ – ΛΙΝΦΙΛΝΤ

Η πρόκριση έχει κριθεί έπειτα από το 5-2 της Πογκόν (Πολωνία) μέσα στη Λίνφιλντ (Β’ Ιρλανδία). Θεωρούμε ότι αμφότερες θα παίξουν απελευθερωμένα και το Over στο 1,70 έχει αξία. Είναι σε θέση να το παρουσιάσει και μόνη της η γηπεδούχος. Εάν σκοράρει και η φιλοξενούμενη θα έρθει πιο εύκολα. Η Πογκόν προέρχεται από 6/6 Over εντός έδρας, τα πέντε ήταν και G/G. Η Λίνφιλντ από την πλευρά της, προέρχεται από 2/3 Over.

ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΑΜΠΑΛΑ

«Ροντέο» ήταν το πρώτο ματς (3-2 η Ομόνοια), κάτι ανάλογο περιμένουμε απόψε, παίζουμε και εδώ το Over. Τα πρωταθλήματά τους δεν έχουν ξεκινήσει (Κύπρος και Αζερμπαϊτζάν), οπότε δεδομένα υπάρχει μία ανομοιογένεια και αρκετά προβλήματα προς λύση ιδίως στα μετόπισθεν όπως είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Η γηπεδούχος προέρχεται από 3/5 Over στην έδρα της και η φιλοξενούμενη από 2/2, αμφότερα στο Κόνφερενς Λιγκ.

ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ – ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ

Το 2-2 του πρώτου αγώνα άφησε… ανοιχτούς λογαριασμούς για τις δύο ομάδες και παράλληλα, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα μεγάλα κενά τους ανασταλτικά. Βασική μας επιλογή και εδώ θα είναι το Over. Η Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) το έφερε στα 9/11 μέσα – έξω και στα 5/5 στην έδρα της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Η Κρουσέιντερς (Β. Ιρλανδία) από την πλευρά της, μετράει 2/3 στο Κόνφερενς Λιγκ και 4/5 εκτός έδρας σε επίσημα και μη ματς. Κρατάμε και το γεγονός ότι πέτυχε δύο γκολ στον προηγούμενο γύρο μέσα στη φινλανδική Χάκα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 881 ΤΟΜΠΟΛ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ OVER 1,85

19.00 895 ΠΟΓΚΟΝ – ΛΙΝΦΙΛΝΤ OVER 1,65

20.00 901 ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΑΜΠΑΛΑ OVER 1,90

20.00 904 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ – ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ OVER 1,60