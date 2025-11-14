G/G το Κροατία – Νησιά Φερόε

Η Ουγγαρία πέρασε με 1-0 από την Αρμενία και επιβεβαίωσε το «2» στο 1,55. Το Καμερούν – Κονγκό όμως έληξε 0-1, ενώ εμείς είχαμε ποντάρει το Ov 1,5. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από την προτελευταία αγωνιστική στην ευρωπαϊκή ζώνη για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ.

ΚΡΟΑΤΙΑ – ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ

Η Κροατία έχει εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο και παράλληλα την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ ακόμα και αν χάσει από τα Νησιά Φερόε, καθώς είναι στο «+3» και στο «+15» γκολ από τη δεύτερη Τσεχία. Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων, ενώ έχει και το ματς με το Μαυροβούνιο τη Δευτέρα. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, βρίσκεται στο «-1» από τους 2ους Τσέχους, οι οποίοι όμως παίζουν με το αδύναμο Γιβραλτάρ την τελευταία αγωνιστική. Επομένως, φαντάζει απίθανο να τους υποσκελίσουν. Παρόλα αυτά, έχουν κάνει εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα και πηγαίνουν στην Κροατία με σκοπό να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Συνεπώς, αξίζει ένα ποντάρισμα το G/G παρότι η γηπεδούχος έχει δεχτεί μόλις ένα τέρμα στη φάση των ομίλων. Μπορεί απόψε να παρουσιαστεί πιο χαλαρή λόγω της έλλειψης κινήτρου.

ΠΟΛΩΝΙΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Η Πολωνία είναι στη 2η θέση έχοντας τρεις βαθμούς λιγότερους από την πρωτοπόρο Ολλανδία, η οποία έχει και πλεονέκτημα 13 τερμάτων. Παρόλα αυτά, η γηπεδούχος θα κυνηγήσει τις πιθανότητές της μέχρι το τέλος, ενώ θέλει να βγει τουλάχιστον 2η, ώστε να έχει μία δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο Μουντιάλ. Με το G/G θα πάμε και σε αυτή την αναμέτρηση. Το επιβεβαίωσαν οι δύο ομάδες στα 8/10 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Επίσης, η γηπεδούχος προέρχεται από 3/5 G/G εντός – εκτός και σκόραρε στους τελευταίους 12 αγώνες της! Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 11/17 ανεξαρτήτως έδρας και βρήκε δίχτυα στα 17 από τα 18 πιο πρόσφατα παιχνίδια της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 234 ΚΡΟΑΤΙΑ – ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ G/G 3,10

21.45 236 ΠΟΛΩΝΙΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ G/G 1,66