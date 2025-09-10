G/G το Κουόπιο – Γιάρο

Η Νορβηγία επικράτησε 11-1 της Μολδαβίας χθες και επιβεβαίωσε άνετα τον «1+Ov 3,5» που έδινε 1,73. Σημείωσε πέντε γκολ ο Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι! Επίσης, η Πορτογαλία πέρασε με 3-2 από την Ουγγαρία παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 21’ και ισοφαρίστηκε σε 2-2 στο 84’. Η απόδοση του «2+Ov 1,5» ήταν επίσης 1,73. Από εκεί και πέρα, ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και την ερχόμενη Παρασκευή επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Κάτι που σημαίνει ότι μέχρι τότε το κουπόνι δε θα έχει πολλές επιλογές. Για σήμερα λοιπόν έχουμε μία πρόταση από το Κύπελλο Φινλανδίας.

ΚΟΥΟΠΙΟ – ΓΙΑΡΟ

Μονός ημιτελικός στο Κύπελλο Φινλανδίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί απευθείας η διαδικασία των πέναλτι. Η γηπεδούχος, η οποία αγωνίζεται σε τεχνητό χλοοτάπητα, είναι η κάτοχος του τίτλου. Η φιλοξενούμενη ευελπιστεί να βρεθεί στον τελικό έπειτα από 26 χρόνια. Τότε έχασε 2-1 από τη Γιόκεριτ και σκόρερ της ήταν ο νυν τεχνικός της Βίντεσκογκ. Οι δύο ομάδες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία με την Κουόπιο να είναι στην 4η θέση και στο «-2» από την κορυφή και τη Γιάρο στην 8η και στο «+7» από την επικίνδυνη ζώνη. Την ερχόμενη Κυριακή ξεκινούν τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ. Σαφώς ανώτερη η γηπεδούχος, αλλά η απόδοση του «άσου» κρίνεται χαμηλή (1,35) λόγω της ιδιαιτερότητας της αναμέτρησης. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στα 9/12 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας. Το ίδιο συνέβη και στις 5/7 συναντήσεις τους στο «Σαβόν Σανομάτ». Επίσης, η Κουόπιο έχει 7/8 G/G εντός – εκτός στις εγχώριες διοργανώσεις και βρήκε δίχτυα στα 12/14 φετινά ματς στη βάση της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Η Γιάρο από την πλευρά της, προέρχεται από 3/4 G/G μέσα – έξω και 6/7 μακριά από το «σπίτι» της. Επιπλέον, σκόραρε στις 12/14 εξορμήσεις της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 450 ΚΟΥΟΠΙΟ – ΓΙΑΡΟ G/G 1,80