Φαβορί η Αμστέτεν

Το Στουτγάρδη – Πόρτο έληξε χθες 1-2 και πέρασε το G/G του 1,70. Επίσης, επιβεβαιώθηκε και το G/G του 1,86 στο Σαμσουνσπόρ – Βαγεκάνο (1-3). Τέλος, έγινε και το G/G του 1,79 στο Θέλτα – Λυών (1-1)! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Βορείου Ιρλανδίας, τη Β’ Αυστρίας και τη Β’ Γερμανίας.

ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ – ΑΜΣΤΕΤΕΝ

Η Αμστέτεν είναι στην 1η θέση της Β’ Αυστρίας ισόβαθμη με τις Αντμίρα, Σεντ Πόλτεν και Φλοριντσντόρφερ! Μόνο μία θα ανέβει στο τέλος της σεζόν, οπότε αναμένεται μάχη μέχρι το τέλος. Επισκέπτεται απόψε τη Ραπίντ Βιέννης Β, η οποία βρίσκεται στο «+3»από την επικίνδυνη ζώνη. Είναι το φαβορί για να πάρει το «διπλό», καθώς «τρέχει» σερί 5-2-1 ανεξαρτήτως έδρας και 4-1-0 μακριά από την έδρα της. Επίσης, η γηπεδούχος δεν πατάει καλά τελευταία, αφού έχασε στα 3/4 ματς εντός – εκτός.

ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ – ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ

Κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες, διότι η Γκρόιτερ Φιρτ είναι στη θέση που οδηγεί στα μπαράζ για την αποφυγή του υποβιβασμού, ενώ η Έλβερσμπεργκ σε αυτή που μπορεί να δώσει ένα εισιτήριο για την Μπουντεσλίγκα. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφερε η γηπεδούχος στα 5/6 εντός – εκτός και στα 3/3 στην έδρα της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 7/9 μέσα – έξω, καθώς και επτά συνεχόμενα μακριά από το «σπίτι» της!

ΛΑΡΝΕ – ΝΤΑΓΚΑΝΟΝ ΣΟΥΙΦΤΣ

Η Λάρνε είναι η πρωτοπόρος στη Β’ Ιρλανδίας, ενώ η Ντάγκανον Σουίφτς βρίσκεται στην 6η θέση. Είναι πάντως μία καλή ομάδα που νίκησε στις 2/2 επισκέψεις στη γηπεδούχο. Ο «1» είναι χαμηλά και θα πάμε στο Over, το οποίο επιβεβαιώθηκε στις 4/5 συναντήσεις τους στη Λάρνε. Επίσης, η πρωτοπόρος έχει 4/5 στην έδρα της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, προέρχεται από 6/7 μέσα – έξω και 3/4 μακριά από τη βάση της. Ακόμα, σκόραρε στα 4/4 στη Λάρνε. Εάν το επαναλάβει απόψε θα βγει πιο εύκολα το Over.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 131 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β – ΑΜΣΤΕΤΕΝ 2 1,68

19.30 139 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ – ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ G/G 1,62

21.45 191 ΛΑΡΝΕ – ΝΤΑΓΚΑΝΟΝ ΣΟΥΙΦΤΣ OVER 1,75