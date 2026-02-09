Φαβορί από την Ιταλία και την Ισπανία

Τα 2 από τα 3 Goal/Goal πέρασαν χτες, στα παιχνίδια Κολωνία-Λειψία 1-2 και Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2. «Κόλλησε» στο 0-0 το τρίτο ματς, Νις-Μονακό.

Δύο φαβορί από την Ιταλία και 1 από την Ισπανία είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η Αταλάντα έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία και «τρέχει» για να προλάβει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στα 3 τελευταία ματς στην έδρα της πέτυχε ισάριθμες νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ, κόντρα στη Ρόμα με 1-0, την Τορίνο με 2-0 και την Πάρμα με 4-0. Λογικά θα κερδίσει την ντεφορμέ Κρεμονέζε η οποία συμπλήρωσε 9 ματς χωρίς νίκη (0-3-6) και δεν έδωσε συνέχεια στο εξαιρετικό της ξεκίνημα. Ο «άσος» είναι χαμηλά και για να αποκτήσει αξία τον συνδυάζουμε με το Over 1,5. Συνήθως πετυχαίνει πάνω από 1 γκολ στο Μπέργκαμο η Αταλάντα.

Η Ρόμα έπεσε στην 5η θέση της βαθμολογίας μετά την ήττα με 1-0 από την Ουντινέζε. Στόχος της είναι η τετράδα και το εισιτήριο για το Champions League. Στην έδρα της έχει το προβάδισμα για τη νίκη κόντρα στην επικίνδυνη Κάλιαρι η οποία, με τις 3 σερί νίκες που πέτυχε, είναι άνετη βαθμολογικά. Υπέρ της Ρόμα είναι και η παράδοση με 4 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις τους την τελευταία πενταετία στο «Ολίμπικο».

Μεγαλύτερο ρίσκο, αλλά και καλύτερη απόδοση, έχει ο «άσος» από την Ισπανία, της Βιγιαρεάλ στον αγώνα με την Εσπανιόλ. Μετά από 2 ήττες με 2-0, από την Μπέτις και τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Βιγιαρεάλ πήρε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Οσασούνα. Βρίσκεται στην 4η θέση και λογικά δεν χάνει το εισιτήριο για το Champions League. Στο γήπεδό της είναι δυνατή (8-1-2) και μπορεί να πάρει τη νίκη. Η Εσπανιόλ παραμένει στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη αλλά στα 5 τελευταία παιχνίδια έχει πάρει μόνο 1 βαθμό. Ηττήθηκε με 5-1, 4-2 και 1-0 στις 3 πρόσφατες επισκέψεις της στην έδρα της Βιγιαρεάλ. Ο «άσος» είναι πιθανός.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

617 (19:30) ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 1+OVER 1,5 1,53

633 (21:45) ΡΟΜΑ-ΚΑΛΙΑΡΙ 1 1,48

635 (22:00) ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΕΣΠΑΝΙΟΛ 1 1,70