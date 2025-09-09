Φαβορί από τα προκριματικά του Mundial

Η Εθνική Ομάδα στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της στα προκριματικά του Mundial έκανε την χειρότερη εμφάνισή της και ηττήθηκε εύκολα με 0-3. «Πέταξε» την ευκαιρία που είχε για να πάρει προβάδισμα για την πρώτη θέση και την πρόκριση και θα τα δώσει όλα για να ανατρέψει την κατάσταση στα 2 σερί εκτός έδρας παιχνίδια του Οκτωβρίου με τη Σκωτία και τη Δανία. Πιστεύαμε ότι μπορούσε να «χτυπήσει» τη Δανία στο Καραϊσκάκη αλλά βρέθηκε σε κακή βραδιά.

Τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου στα προκριματικά του Mundial ολοκληρώνονται σήμερα. Ξεχωρίσαμε 3 φαβορί. Στον 4ο όμιλο η Ουκρανία, μετά την ήττα με 0-2 από τη Γαλλία, θα κυνηγήσει τη νίκη στο Αζερμπαϊτζάν και μπορεί να την πάρει. Στην πρεμιέρα το Αζερμπαϊτζάν ηττήθηκε με 5-0 στην Ισλανδία.

Στον 8ο όμιλο η Ρουμανία για να ελπίζει να πάρει μία από τις 2 πρώτες θέσεις χρειάζεται την νίκη στο εκτός έδρας ματς με την Κύπρο. Οι άλλες 2 ομάδες, που θα διεκδικήσουν την πρόκριση είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη και η Αυστρία, οι οποίες παίζουν μεταξύ τους στην έδρα της πρώτης. Η Κύπρος πάλεψε στην Αυστρία και ηττήθηκε δύσκολα με 1-0. Δεν είναι εύκολο το σημερινό ματς για τη Ρουμανία αλλά έχει το προβάδισμα.

Στον 6ο όμιλο η Πορτογαλία συνέτριψε με 0-5 στην πρεμιέρα την Αρμενία. Μπορεί να κάνει το 2 στα 2 στο νέο εκτός έδρας ματς με την Ουγγαρία η οποία έφερε ισοπαλία με 2-2 στο Δουβλίνο με την Ιρλανδία. Το «διπλό» της Πορτογαλίας είναι χαμηλά και για να ανέβει η απόδοσή του το συνδυάζουμε με το Over 1,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

387 (19:00) ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2 1,45

415 (21:45) ΚΥΠΡΟΣ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2 1,60

417 (21:45) ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2+OVER 1,5 1,57