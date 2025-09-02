Φαβορί από το Λιγκ Τρόφι

Το «διπλό» της Γιουβέντους στο ματς με την Τζένοα πέρασε την Κυριακή. Η Βόλφσμπουργκ όμως ισοφαρίστηκε στο τέλος (1-1) από την Μάιντζ και δεν πήρε τη νίκη, ενώ η Μαρσέιγ έμεινε νωρίς με 10 παίκτες στο ντέρμπι με την Λυών, ηττήθηκε με 1-0 και δεν πέρασε το Goal/Goal.

Λίγα παιχνίδια γίνονται σήμερα και αύριο και περιορίζεται σημαντικά το στοιχηματικό ενδιαφέρον. Την Πέμπτη όμως αρχίζουν οι αγώνες των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Τρεις «άσους» από το Λιγκ Τρόφι ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Στον 5ο όμιλο η Μπόλτον μπορεί να πάρει προβάδισμα για την πρώτη θέση με νίκη στην έδρα της κόντρα Ρόδεραμ. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν η Όλνταμ και η Μάντσεστερ Σίτι U21.

Φαβορί για τη νίκη είναι και η Πλίμουθ στο ματς του 10ου ομίλου με την Τσέλτεναμ. Στην έδρα της μπορεί να πάρει τους 3 βαθμούς. Οι άλλες 2 ομάδες αυτού του ομίλου είναι η Μπρίστολ Ρόβερς και η Τότεναμ U21.

Από τους πιο δυνατούς «άσους» είναι αυτός της Λούτον, στον αγώνα του 16ου ομίλου, με την Μπαρνέτ. Σε αυτόν τον όμιλο παίρνουν μέρος ακόμα η Κέμπριτζ και η Μπράιτον U21. Ποντάρουμε επομένως στα 3 αυτά φαβορί, σε μία διοργάνωση βέβαια όπου γίνονται αρκετές εκπλήξεις.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

806 (21:00) ΜΠΟΛΤΟΝ-ΡΟΔΕΡΑΜ 1 1,54

809 (21:00) ΠΛΙΜΟΥΘ-ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 1 1,60

816 (21:30) ΛΟΥΤΟΝ-ΜΠΑΡΝΕΤ 1 1,54