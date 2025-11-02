Φαβορί από Ιταλία, Γαλλία και Αγγλία

Ο άσος και το Over πέρασαν στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια (κέρδισε εύκολα με 4-0 η Ρεάλ), αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν τα 2 Goal/Goal από την Premier League, στα παιχνίδια Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ (2-0) και Τότεναμ -Τσέλσι (0-1).

Τα φαβορί έχουν την τιμητική τους στο σημερινό πρόγραμμα. Στην Ιταλία η Ίντερ επέστρεψε στις νίκες, την Τετάρτη, με 2-0 κόντρα στην Φιορεντίνα και προσπαθεί να κρατηθεί κοντά στην κορυφή. Δεν έχει περιθώρια για απώλειες και χρειάζεται τη νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βερόνα. Λογικά θα την πάρει σε μία έδρα όπου πέτυχε 4 νίκες (έφερε και μία ισοπαλία) στις 5 πρόσφατες επισκέψεις της (1-2, 1-3, 0-6, 2-2, 0-5). Σε όλα αυτά τα ματς σημείωσε πάνω από 1 γκολ. Η Βερόνα δίνει μάχη για να σωθεί και την Τετάρτη ηττήθηκε με 3-1 από την Κόμο. Συνδυάζουμε το «διπλό» της Ίντερ με το Over 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση.

Στη Γαλλία η Λανς, μετά από 3 σερί νίκες, ηττήθηκε με 2-0 την Τετάρτη από την ουραγό Μετς. Βρέθηκε σε κακή βραδιά και έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας. Βρίσκεται στο γκρουπ των πρωτοπόρων και δύσκολα θα κάνει δεύτερη σερί γκέλα. Στην έδρα της είναι δυνατή με 4 νίκες (και μία ήττα) σε 5 παιχνίδια. Η Λοριάν έκοψε βαθμούς από την Παρί Σεν Ζερμέν. Πήρε ισοπαλία με 1-1 εκμεταλλευόμενη την έδρα της. Μακριά από αυτή παραμένει χωρίς νίκη με 4 ήττες και μία ισοπαλία. Στις 4 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Λανς γνώρισε 3 ήττες και απέσπασε μία ισοπαλία (4-1, 2-2, 5-2, 2-0).

Στην Αγγλία η Μάντσεστερ Σίτι, μετά από 5 αγωνιστικές χωρίς ήττα (4-1-0), έφυγε με άδεια χέρια από την έδρα της Άστον Βίλα (1-0). Θέλει μόνο τη νίκη στο ματς με την Μπόρνμουθ για να μην απομακρυνθεί κι άλλο από την κορυφή. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, αφού η αντίπαλός της τρέχει αήττητο σερί 8 αγωνιστικών (5-3-0). Αν θέλει όμως η Μάντσεστερ Σίτι να μείνει στην μάχη για τον τίτλο πρέπει να πάρει τους 3 βαθμούς. Η Μπόρνμουθ ηττήθηκε και στις 4 πρόσφατες επισκέψεις της σε αυτή την έδρα (5-1, 4-0, 4-0, 3-1, 2-1, 4-0, 6-1, 3-1). Οι περισσότερες από τις ήττες της σημειώθηκαν με μεγάλα σκορ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

498 (13:30) ΒΕΡΟΝΑ-ΙΝΤΕΡ 2+OVER 1,5 1,67

593 (18:15) ΛΑΝΣ-ΛΟΡΙΑΝ 1 1,47

598 (18:30) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1 1,50