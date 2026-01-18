Φαβορί από Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία

Το «διπλό» της Μαρσέιγ στο ματς με την Ανζέ πέρασε εύκολα με 2-5. Πέσαμε όμως πάνω στην γκέλα της Γιουβέντους (ηττήθηκε με 1-0 από την Κάλιαρι), ενώ δεν σκόραρε και η Βιγιαρεάλ (έχασε με 2-0 από την Μπέτις) και δεν έγινε στο Goal/Goal σε αυτό το παιχνίδι.

Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίσαμε 3 φαβορί. Το πρώτο είναι από τη Γερμανία, η Στουτγκάρδη στον αγώνα με την Ουνιόν Βερολίνου. Πέτυχε 2 νίκες στα πρώτα παιχνίδια της στο 2026. Κέρδισε εκτός έδρας με 1-4 τη Λεβερκούζεν και εντός, με 3-2 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Αν κάνει το 3 στα 3 θα μείνει μόνη της στην 3η θέση, πίσω από την Μπάγερν Μονάχου και την Ντόρτμουντ. Η Ουνιόν Βερολίνου ξεκίνησε με 2 ισοπαλίες τη νέα χρονιά, εντός έδρας με τη Μάιντζ (2-2) και εκτός, με την Άουγκσμπουργκ (1-1). Τα 2 τελευταία χρόνια ηττήθηκε με 2-0 και 3-2 στη Στουτγκάρδη. Ποντάρουμε στον «άσο».

Δυνατό φαβορί είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης στο ματς με την Αλαβές. Έχει την ευκαιρία να πιάσει στην 3η θέση τη Βιγιαρεάλ, μετά την ήττα της τελευταίας με 2-0 από την Μπέτις. Εντός έδρας είναι αήττητη με 8 νίκες και μία ισοπαλία. Η Αλαβές δίνει μάχη για να σωθεί. Στα 4 τελευταία παιχνίδια της πήρε μόλις 1 βαθμό (εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την ουραγό Οβιέδο). Στις 3 πρόσφατες επισκέψεις της στην έδρα της Ατλέτικο δέχτηκε πάνω από 1 γκολ και ηττήθηκε με 4-1, 2-1 και 2-1. Επιλέγουμε τον «άσο» μαζί με το Over 1,5.

Το τρίτο φαβορί είναι από τη Γαλλία, η Λυών στο παιχνίδι με την Μπρεστ. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση η γηπεδούχος και στα 2 τελευταία ματς κέρδισε 2 ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, την Χάβρη με 1-0 και τη Μονακό με 1-3. Με νίκη κόντρα στην Μπρεστ θα μπει στην τετράδα του Champions League. Η Μπρεστ απομακρύνθηκε από τις επικίνδυνες θέσεις, με τις 4 νίκες που πέτυχε στα 5 τελευταία παιχνίδια της. Είναι άνετη βαθμολογικά και θα προσπαθήσει να φύγει αήττητη από την έδρα της Λυών. Τα 2 τελευταία χρόνια ηττήθηκε με 4-3 και 2-1. Δεν θα είναι εύκολο το ματς για τη Λυών αλλά στη δυνατή έδρα της (6-0-2) μπορεί να το «καθαρίσει».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

431 (16:30) ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ-ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1 1,65

441 (17:15) ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΛΑΒΕΣ 1+ΟVER 1,5 1,61

490 (21:45) ΛΥΩΝ-ΜΠΡΕΣΤ 1 1,60