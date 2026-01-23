Φαβορί από Γαλλία και Ιταλία

Οι επιλογές μας από το Europa League με τα Goal/Goal και Over δεν πέρασαν χτες αφού και στα 3 ματς μπήκε από 1 γκολ. Τα Goal/Goal δεν έγιναν στα ματς Γιουνγκ Μπόις-Λυών (0-1) και Φενερμπατσέ-Άστον Βίλα (0-1), ούτε και το Over στον αγώνα Φράιμπουργκ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-0).

Στα πρωταθλήματα στρέφεται και πάλι από σήμερα το ενδιαφέρον. Ξεχωρίσαμε 2 δυνατά φαβορί από την Γαλλία και την Ιταλία. Η Παρί Σεν Ζερμέν δίνει μάχη για τον τίτλο και προσπαθεί να ανέβει στην κορυφή. Βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, στο -1 από την πρωτοπόρο Λανς. Δεν έχει περιθώρια για απώλειες και λογικά θα πάρει τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με την Οσέρ η οποία είναι προτελευταία και παλεύει για να σωθεί. Θα πάει κλειστά το ματς η Οσέρ αλλά δύσκολα θα αντέξει. Η Παρί Σεν Ζερμέν θα ψάξει και δεύτερο γκολ εφόσον προηγηθεί. Συνδυάζουμε το «διπλό» της με το Over 1,5 για να ανέβει η απόδοση.

Δυνατό φαβορί είναι και στην Ιταλία η Ίντερ στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την Πίζα. Οδηγεί την κούρσα η Ίντερ με 3 βαθμούς διαφορά από τη συμπολίτισσά της Μίλαν. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Πίζα. Είναι προτελευταία στη βαθμολογία και από τα φαβορί για τον υποβιβασμό. Εκτός έδρας πετυχαίνει γκολ. Δεν θα εκπλαγούμε αν σκοράρει στο Μιλάνο. Η έκπληξη θα είναι να αποφύγει την ήττα. Η Ίντερ λογικά θα κερδίσει, ίσως και με μεγάλο σκορ. Ποντάρουμε στον «άσο» μαζί με το Over 2,5.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

145 (21:00) ΟΣΕΡ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2+OVER 1,5 1,45

167 (21:45) ΙΝΤΕΡ-ΠΙΖΑ 1+OVER 2,5 1,70