Φαβορί από το Champions League

Πρεμιέρα στο Champions League με ταμείο για τη στήλη! Πέρασε η δυάδα την Τρίτη, με το «διπλό» της Άρσεναλ (1,85) και τον «άσο» της Τότεναμ (1,85) και πλήρωσε 3,43!

Συνεχίζουμε και σήμερα με το Champions League και ποντάρουμε σε 3 φαβορί. Η Λίβερπουλ δυσκολεύτηκε να κερδίσει 0-1, με πέναλτι στις καθυστερήσεις, την Μπέρνλι, αλλά στο Anfield σκοράρει πιο εύκολα και μπορεί να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Προβληματίζει με τις εμφανίσεις της στο ξεκίνημα της σεζόν η Ατλέτικο, αν και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη, το Σάββατο, με 2-0 κατά της Βιγιαρεάλ.

Με το πόδι στο γκάζι μπήκε στην Bundesliga η Μπάγερν Μονάχου και φαίνεται ότι και φέτος δεν θα έχει αντίπαλο για τον τίτλο. Μεγάλος στόχος της είναι πάντα το Champions League. Μπορεί να μπει με το δεξί στη League Phase με νίκη κατά της Τσέλσι, η οποία το Σάββατο αν και «γύρισε» το ματς με την Μπρέντφορντ, από 1-0 σε 1-2, δέχτηκε το 2-2 στις καθυστερήσεις. Πολύ δυνατή είναι στη Μόναχο η Μπάγερν και δικαίως έχει δοθεί ως φαβορί για τη νίκη.

Το τρίτο φαβορί είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία υπερασπίζεται τον τίτλο της και ξεκινάει τους αγώνες της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, εντός έδρας με την Αταλάντα. Κι αυτός ο «άσος» είναι πιθανό να περάσει. Η Παρί έχει ξεκινήσει πολύ καλά με μόνο νίκες στη Ligue 1. Η Αταλάντα, μετά από 2 ισοπαλίες με 1-1, πέτυχε την πρώτη της νίκη στη Serie A με 4-1 κατά της Λέτσε. Δύσκολα όμως θα αποφύγει την ήττα στο Παρίσι.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

922 (22:00) ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1 1,60

924 (22:00) ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΤΣΕΛΣΙ 1 1,65

925 (22:00) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ 1 1,48