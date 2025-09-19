Επιλογή με μεγάλη απόδοση από την Ιταλία

Το απόλυτο πέτυχε η στήλη στο Champions League! Πέρασαν και την Πέμπτη οι προτάσεις μας και κάναμε το 3 στα 3 στην 1η αγωνιστική της League Phase! Είχαμε επισημάνει 1 «διπλό» με μεγάλη απόδοση που άξιζε το ρίσκο. Ήταν το «διπλό» της Μπαρτσελόνα στο ματς με την Νιούκαστλ. Όταν το προτείναμε είχε απόδοση 2,40 η οποία ανέβηκε στο 2,80 λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα!

Η άλλη επιλογή ήταν με το Over στο παιχνίδι Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι με απόδοση 1,48. Έγινε εύκολα αυτό το Over αφού η Άιντραχτ προηγήθηκε με 3-1 στο πρώτο ημίχρονο και κέρδισε τελικά με 5-1. Η δυάδα με το Over στην Φρανκφούρτη και το «διπλό της Μπαρτσελόνα πλήρωσε 3,55!

Ένα «διπλό» με μεγάλη απόδοση ξεχωρίσαμε και από το σημερινό πρόγραμμα. Η επιλογή είναι από την Ιταλία, με το «διπλό» της Κάλιαρι σε ένα ματς που είναι αμφίρροπο όπως δείχνουν οι αποδόσεις. Η Κάλιαρι πέτυχε την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα με 2-0 κατά της Πάρμα. Στα 2 προηγούμενα παιχνίδια, ισοφάρισε στην εκπνοή 1-1 τη Φιορεντίνα και δέχτηκε στο τέλος το γκολ με το οποίο ηττήθηκε με 1-0 από τη Νάπολι.

Η Λέτσε έχασε εύκολα με 4-1 στο Μπέργκαμο από την Αταλάντα. Είχαν προηγηθεί η ισοπαλία με 0-0 στη Γένοβα με την Τζένοα και η εντός έδρας ήττα με 0-2 από τη Μίλαν. Δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση η Κάλιαρι και ρισκάρω με το «διπλό» της.

Η άλλη επιλογή είναι από τη Γαλλία, με τον «άσο» της Λυών κόντρα στην Ανζέ. Μετά από 3 σερί νίκες η Λυών γνώρισε την πρώτη της ήττα με 3-1 από τη Ρεν. Πιθανή είναι η επιστροφή της στις επιτυχίες στο ματς με την Ανζέ.

Παλεύει σε όλα τα ματς η φιλοξενούμενη. Στην πρεμιέρα κέρδισε με 1-0 από την Παρί. Ακολούθησε η ήττα της με το ίδιο σκορ από την Παρί Σεν Ζερμέν και στις 2 τελευταίες αγωνιστικές έφερε ισοπαλίες με 1-1 κόντρα στην Ρεν και τη Μετς. Στις 4 πρόσφατες επισκέψεις της πάντως στην έδρα της Λυών ηττήθηκε με 3-0, 3-2, 5-0 και 2-0.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

187 (21:45) ΛΥΩΝ-ΑΝΖΕ 1 1,41

199 (21:45) ΛΕΤΣΕ-ΚΑΛΙΑΡΙ 2 2,75