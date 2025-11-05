Επιλογές από το Τσάμπιονς Λιγκ

Η Άρσεναλ πέρασε με 3-0 από τη Σλάβια Πράγας χθες και επιβεβαίωσε το «2+NG» σε απόδοση 2,00. Επίσης η Ατλέτικο κέρδισε με Over την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (3-1). Ο «1+Over» είχε 1,75. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται ξανά αμφότερες από την 4η αγωνιστική στο Τσάμπιονς Λιγκ.

ΑΓIΑΞ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ

Ο Άγιαξ (Ολλανδία) δυσκολεύεται αρκετά να κερδίσει στο πρωτάθλημα όπου είναι ήδη στο «-8» από την κορυφή, ενώ στο Τσάμπιονς Λιγκ ηττήθηκε στις πρώτες τρεις αγωνιστικές σημειώνοντας μόλις ένα γκολ και δεχόμενος 11! Η Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) από την άλλη, οδηγεί την κούρσα στο στη δική της Λίγκα ούσα στο «+4» από τη 2η Φενέρ και στην τρέχουσα διοργάνωση μετράει 2/2 νίκες. Η μία ήταν επί της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Λίβερπουλ, με 1-0. Μία ήττα έχει φέτος στην σεζόν (σε 14 ματς), ήταν στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ στην Άιντραχτ (1-5). Εκτός έδρας μετράει 5/6 νίκες, οι τέσσερις με Ov 1,5. Επειδή έχει κακή παράδοση στην Ολλανδία (6/7 χαμένα παιχνίδια) θα ποντάρουμε το «Χ2+Ov 1,5».

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν τέσσερις φορές μέσα στην τελευταία πενταετία. Αμφότερα τα ματς στην Αγγλία ήταν G/G (κέρδισε και τα δύο 2-1 η Σίτι). Το ίδιο συνέβη και στα τελευταία δύο παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας της ομάδας του Χάαλαντ, καθώς και στα 2/3 στην έδρα της. Η Ντόρτμουντ (Γερμανία) από την άλλη, σκόραρε και στα 14 εντός – εκτός που έδωσε μέχρι τώρα στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Επίσης, στο Τσάμπιονς Λιγκ αντιμετώπισε φέτος τις Γιουβέντους, Μπιλμπάο, Κοπεγχάγη και σε όλες έβαλε από τέσσερα γκολ (4-2, 4-1, 4-2)! Ακόμα ήταν G/G οι 6/7 αγώνες της μέσα – έξω στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση λαμβάνοντας υπόψη και περσινές αναμετρήσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 878 ΑΓIΑΞ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ Χ2+OV 1,5 1,60

22.00 881 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ G/G 1,63