Επιλογές από την Ισπανία

Εμβόλιμη αγωνιστική γίνεται σήμερα και αύριο στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η πρωτοπόρος Ρεάλ Μαδρίτης παίζει εκτός έδρας με τη Λεβάντε και θέλει τη νίκη πριν πάει το Σάββατο να δώσει το ντέρμπι με την Ατλέτικο. Χαμηλά είναι το «διπλό» της αλλά έχει πολλές πιθανότητες να περάσει. Μόνο νίκες έχει η Ρεάλ στο πρωτάθλημα.

Η Λεβάντε προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 0-4 κατά της Χιρόνα. Μετράει 4 Over στα 5 παιχνίδια της στην La Liga. Εντός έδρας έχει μία ήττα με 2-3 από την Μπαρτσελόνα. Έχει τύχη και το Over σε αυτό το ματς. Ποντάρουμε επομένως στο «διπλό» της Ρεάλ μαζί με το Over.

Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Σεβίλλης με τη Βιγιαρεάλ με τις αποδόσεις να δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στη φιλοξενούμενη ομάδα. Η Βιγιαρεάλ βρέθηκε να χάνει με 0-1 στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου στο παιχνίδι με την Οσασούνα αλλά εκμεταλλευόμενη την αριθμητική υπεροχή της έκανε την ανατροπή με 2-1. Η Σεβίλλη πήρε τη νίκη εκτός έδρας με 1-2 κατά της Αλαβές. Και οι 2 ομάδες πετυχαίνουν αλλά και δέχονται και γκολ στα περισσότερα παιχνίδια τους.

Η Βιγιαρεάλ δεν σκόραρε μόνο σε 1 ματς, στην ήττα της με 2-0 από την Ατλέτικο στη Μαδρίτη. Η Σεβίλλη βρήκε δίχτυα σε όλα τα παιχνίδια της και κράτησε το μηδέν στην άμυνα μόνο στη νίκη της με 2-0 κατά της Χιρόνα. Το Goal/Goal είναι πιθανό. Βγαίνει και από την παράδοση, αφού σκόραραν και οι 2 στις 7 τελευταίες αναμετρήσεις τους και στις 2 έδρες!

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

832 (22:30) ΛΕΒΑΝΤΕ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2+OVER 1,80

833 (22:30) ΣΕΒΙΛΛΗ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ GOAL/GOAL 1,68