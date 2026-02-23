Επιλογές από τη Serie A

Η ΑΕΚ κέρδισε με 4-0 τον Λεβαδειακό και πέρασε ο «άσος» της. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όμως, αν και προηγήθηκαν στα παιχνίδια με τη Λάρισα και την Κηφισιά αντίστοιχα, ισοφαρίστηκαν 1-1.

Δύο «άσους» από τη Serie A ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Η Φιορεντίνα πέτυχε μεγάλη νίκη με 1-2 στο Κόμο, αλλά παραμένει κάτω από τη διαχωριστική γραμμή. Ακολούθησε, την Πέμπτη, η νίκη της με 0-3 στην έδρα της Γιαγκελόνια, στον πρώτο αγώνα για τα playoffs του Conference League.

Χρειάζεται τους 3 βαθμούς και στο εντός έδρας ματς με την Πίζα, η οποία έχει 6 πόντους λιγότερους και δύσκολα θα καταφέρει να αποφύγει τον υποβιβασμό. Μόλις μία νίκη έχει πετύχει η Πίζα σε 25 παιχνίδια. Εκτός έδρας πάντως «τσιμπάει» βαθμούς. Στις 12 εξόδους της μετράει 8 ισοπαλίες και 4 ήττες. Η Φιορεντίνα έχει το προβάδισμα και παρότι κάνει γκέλες φέτος στην έδρα της (2-4-6) πιστεύουμε ότι θα πάρει το πολύτιμο τρίποντο.

Τον πρώτο λόγο για τη νίκη έχει και η Μπολόνια στο ματς με την Ουντινέζε. Προσπαθεί να πλησιάσει τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Μετά από 4 σερί ήττες κέρδισε με 1-2 την Τορίνο. Πήρε τη νίκη και στο Europa League με 0-1 κατά της Μπραν.

Η Ουντινέζε έχει 1 βαθμό λιγότερο και στα 2 τελευταία ματς ηττήθηκε με το ίδιο σκορ 2-1 από τη Λέτσε εκτός έδρας και τη Σασουόλο εντός. Εκτός έδρας είναι ή του ύψους ή του βάθους (5-1-6). Έχει ρίσκο ο «άσος» της Μπολόνια αλλά και καλή απόδοση.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

667 (19:30) ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΠΙΖΑ 1 1,62

682 (21:45) ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1 1,87