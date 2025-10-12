Επιλογές από τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Τουρκία συνέτριψε με 1-6 τη Βουλγαρία και πέρασε το Over. Η Πορτογαλία όμως πέτυχε μόνο 1 γκολ στις καθυστερήσεις κόντρα στην Ιρλανδία και δεν έγινε αυτό το Over Πέσαμε έξω και στο ματς της Σερβίας με την Αλβανία. Πιστεύαμε ότι η Σερβία θα εκμεταλλευτεί την έδρα της και θα πάρει τη νίκη, αλλά 1 γκολ της Αλβανίας στις καθυστερήσεις του 1ου ημιχρόνου ήταν αρκετό για να της δώσει τη νίκη.

Στη σημερινή τριάδα βάλαμε 2 φαβορί και 1 Goal/Goal. Το πρώτο φαβορί είναι η Κύπρος στο εκτός έδρας ματς με το Σαν Μαρίνο. Το «διπλό» της είναι χαμηλά και το συνδυάζουμε με το Over 1,5. Η Κύπρος κέρδισε με 2-0 εντός έδρας το Σαν Μαρίνο. Έβγαλε αντίδραση στα 2 τελευταία ματς στο γήπεδό της με τη Ρουμανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Βρέθηκε να χάνει με 0-2 και ισοφάρισε 2-2. Το Σαν Μαρίνο προέρχεται από βαριά ήττα με 10-0 από την Αυστρία. Μπορεί να πετύχει πάνω από 1 γκολ η Κύπρος για να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Στον 7ο όμιλο η νίκη είναι μονόδρομος για την Πολωνία στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Λιθουανία. Ακολουθεί το ντέρμπι με την Ολλανδία που θα κρίνει την πρόκριση. Θέλει πριν από αυτό το παιχνίδι να είναι τουλάχιστον ισόβαθμη με την Ολλανδία. Η Λιθουανία παραμένει χωρίς νίκη, αλλά έχει φέρει 2 ισοπαλίες, τις 2 στα ματς με τη Μάλτα (0-0 και 1-1) και μία ακόμα στο γήπεδό της με την Φινλανδία (2-2).

Στον 8ο όμιλο η Αυστρία έχει κάνει το 5 στα 5 και δεν φαίνεται να έχει αντίπαλο. Πιθανό είναι το «διπλό» της στο ματς με τη Ρουμανία. Έχει τύχη και το Goal/Goal σε αυτό το παιχνίδι. Η Ρουμανία απέκτησε ελπίδες για τη 2η θέση μετά τους 2 βαθμούς που έχασε η Βοσνία Ερζεγοβίνη στην ισοπαλία της με 2-2 στην Κύπρο. Θα ρισκάρει στην έδρα της και μπορεί να σκοράρει. Βρήκε δίχτυα και στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Αυστρία, στην ήττα της με 2-1. Στην τελευταία έξοδό της η Αυστρία, δέχτηκε γκολ από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη αλλά πέτυχε 2 τέρματα και κέρδισε 1-2.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

413 (16:00) ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ-ΚΥΠΡΟΣ 2+OVER 1,5 1,41

438 (21:45) ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ 2 1,40

439 (21:45) ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ GOAL/GOAL 1,64