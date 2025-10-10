Επιλογές από τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Δανία διέλυσε 6-0 τη Λευκορωσία χθες και επιβεβαίωσε άνετα το 1,80 στο «2+Over». Επίσης, η Φινλανδία κέρδισε 2-1 με ανατροπή τη Λιθουανία και πέρασε ο «1» του 1,56. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται ξανά από τη φάση των ομίλων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Ευρώπης.

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ – ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Αναμέτρηση για τον 10ο όμιλο με το Καζακστάν να είναι στην προτελευταία θέση έχοντας τρεις βαθμούς τους οποίους πήρε απέναντι στη σημερινή αντίπαλό του (2-0) εκτός έδρας. Το Λίχτενσταϊν από την άλλη, βρίσκεται στην τελευταία θέση με μηδέν πόντους και 0-19 γκολ! Είναι με λίγα λόγια ο… σάκος του μποξ στον όμιλο. Σήμερα, εκτός της κούρασης από το μακρινό ταξίδι έχει και σημαντικές απουσίες. Η γηπεδούχος δεν είναι ομάδα με μεγάλες δυνατότητες, αλλά σίγουρα δεν έχει καμία σχέση ποιοτικά με τη φιλοξενούμενη. Στα… τάρταρα, όπως αναμενόταν» ο «1». Τον συνδυάζουμε με το Over για να ανεβάσουμε την απόδοση.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Παιχνίδι για τον 1ο όμιλο με τη Γερμανία να βρίσκεται στην 3η θέση με τρεις βαθμούς και το Λουξεμβούργο στην τελευταία με μηδέν πόντους. Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων με τα «πάντσερ» να έχουν ανάγκη όχι μόνο το «τρίποντο», αλλά να έρθει και με πολλά γκολ, καθώς το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι στο «-3» από την πρωτοπόρο Σλοβακία, αλλά στο «-3» και στα γκολ. Η Σλοβακία έχει δύσκολο έργο στη 2η Βόρειο Ιρλανδία, οπότε οι Γερμανοί μπορούν απόψε να φτιάξουν τουλάχιστον τη διαφορά στα τέρματα. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε τον «1» σε συνδυασμό με το Ov 3,5. Επιβεβαιώθηκε αυτό και στις 4/4 μεταξύ τους συναντήσεις στο παρελθόν.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 784 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ – ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 1+OVER 1,65

21.45 805 ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1+OV 3,5 1,80