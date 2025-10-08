Επιλογές από τα προκριματικά του Μουντιάλ

H Γουίκομπ κέρδισε με 3-1 την Φούλαμ U21 και πέρασε ο «άσος» της. Έγινε και το Over στο παιχνίδι Φλίτγουντ-Λιντς (4-0). Η Γουλβς U21 όμως έκανε την έκπληξη, κέρδισε με 1-2 την Γουίγκαν και δεν πέρασε αυτός ο «άσος».

Με 2 παιχνίδια από την προκριματική φάση του Μουντιάλ στην Ασία θα ασχοληθούμε σήμερα. Στον 1ο όμιλο μετέχουν το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν και στον 2ο η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και η Ινδονησία. Η 1η ομάδα της βαθμολογίας προκρίνεται στα τελικά. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα παίξουν μεταξύ τους για 1 εισιτήριο για τα playoffs.

Στην 1η αγωνιστική του 1ου ομίλου το Κατάρ είναι φαβορί στην Ντόχα κόντρα στο Ομάν. Το παιχνίδι γίνεται στην Ντόχα. Δεν έχει προκριθεί ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ το Ομάν. Το Κατάρ έχει κατακτήσει τα 2 τελευταία Κύπελλα Ασίας, παίζει στην έδρα του και λογικά θα πάρει τη νίκη ώστε να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Πιθανή είναι και η επικράτηση της Σαουδικής Αραβίας στον αγώνα με την Ινδονησία. Στην Τζέντα διεξάγεται αυτός ο όμιλος. Έχει δηλαδή το πλεονέκτημα της έδρας η Σαουδική Αραβία. Λογικά θα κερδίσει στην πρεμιέρα την Ινδονησία η οποία για πρώτη φορά φτάνει σε αυτή τη φάση. Δυνατό είναι και αυτό το φαβορί.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

114 (18:00) ΟΜΑΝ-ΚΑΤΑΡ 2 1,70

119 (20:15) ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 2 1,54