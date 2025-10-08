Επιλογές από τα προκριματικά του Μουντιάλ

Το Λέιτον Όριεντ – Κρόουλι έγινε Over χθες στο 93’ (2-1 η γηπεδούχος) και πέρασε το 1,58. Επίσης, το Κόλτσεστερ – Τζίλιγχαμ ήταν 0-1 μέχρι το 85’, αλλά η γηπεδούχος ισοφάρισε εκεί, έβαλε δεύτερο τέρμα στο 92’ και πήρε τη νίκη με 2-1! Η στήλη είχε ποντάρει το G/G του 1,65. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την προτελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Αφρικής.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ – ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Αναμέτρηση για τον 4ο όμιλο με την Μαυρίκιο να βρίσκεται στην 5η θέση έχοντας δύο βαθμούς και να έχει αποκλειστεί από την επόμενη φάση. Το Καμερούν από την πλευρά του, είναι δεύτερο και στο «-4» από το πρωτοπόρο Πράσινο Ακρωτήριο. Το οποίο έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα της 3ης Λιβύης. Υπό συνθήκες λοιπόν μπορεί να διεκδικήσει και την πρώτη θέση. Χαμηλό το «2» και πάμε στο Over, καθώς το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων. Επιβεβαιώθηκε αυτό με άνεση στις 5/5 μεταξύ τους αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας.

ΤΣΑΝΤ – ΜΑΛΙ

Παιχνίδι για τον 9ο όμιλο. Το Τσαντ είναι τελευταίο με έναν βαθμό έπειτα από οκτώ αγωνιστικές. Το Μάλι από την άλλη, στην 4η με 12 και στο «-4» από τη 2η προνομιούχο θέση. Δύσκολα θα προλάβει, καθώς απομένουν δύο ματς με το τρέχον και πρέπει να προσπεράσει δύο ομάδες. Επομένως, το «διπλό» δεν έχει αξία. Δεν ισχύει το ίδιο όμως για το G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 3/4 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, το Τσαντ μπορεί να είναι η χειρότερη ομάδα του ομίλου, αλλά παλεύει όλους τους αγώνες στην έδρα του όπου έχει τρία συνεχόμενα G/G. Το Μάλι από την πλευρά του, δέχτηκε γκολ στις 2/3 εξορμήσεις του.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 113 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ – ΚΑΜΕΡΟΥΝ OVER 1,60

19.00 118 ΤΣΑΝΤ – ΜΑΛΙ G/G 2,40