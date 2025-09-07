Επιλογές από τα προκριματικά του Μουντιάλ

Το G/G του 1,71 στο Σκάνθορπ – Βέλντστοουν (2-1) βγήκε χθες από το 39ο λεπτό. Το παιχνίδι διέκοψε ο ρέφερι ένα τέταρτο πριν τη λήξη του λόγω τραυματισμού ενός ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης. Τελικά, δεν αποδείχθηκε σοβαρός. Επίσης, έγινε Over από το 51’ το Αλόα – Σέλτικ (5-4 από 2-4). Η απόδοση εδώ ήταν 1,62. Τέλος, πέρασε και το 1,55 στο «2+Over» της Πορτογαλίας με την Αρμενία (5-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και από το σημερινό κουπόνι. Προέρχονται όλες από τα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026.

ΒΕΛΓΙΟ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Παιχνίδι για τον 10ο όμιλο. Το Βέλγιο… πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και διέλυσε 6-0 το αδύναμο Λιχτενστάιν την Πέμπτη που μας πέρασε. Έφτιαξε έτσι τον συντελεστή στα γκολ του. Νίκη με ευρύ σκορ θα κυνηγήσει και απόψε κόντρα στο υποδεέστερο Καζακστάν. Το συγκρότημα του Αλίεφ δεν είναι στην τελευταία θέση, επειδή υπάρχει στον όμιλο το Λιχτενστάιν. Μόνο αυτό έχει κερδίσει μέχρι τώρα, καθώς έχασε 2-0 από τα Σκόπια και 3-1 από την Ουαλία. Το να ηττηθεί και να σημειωθούν τουλάχιστον τέσσερα τέρματα στον αγώνα θα ποντάρουμε απόψε. Το Βέλγιο το επιβεβαίωσε στα 2/2 ματς του εντός – εκτός.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Αναμέτρηση για τον 1ο όμιλο. Το Λουξεμβούργο ηττήθηκε 3-1 εντός έδρας από τη Βόρεια Ιρλανδία στην πρεμιέρα. Η Σλοβακία από την πλευρά της, έκανε το μεγάλο μπαμ της αγωνιστικής, καθώς κέρδισε 2-0 τη Γερμανία! Κατεβαίνει λοιπόν με την ψυχολογία στα ύψη για να πάρει το «τρίποντο» που θα τη φέρει, κατά πάσα πιθανότητα, μόνη πρώτη στην κορυφή του ομίλου, αφού Γερμανία και Βόρεια Ιρλανδίας θα κονταροχτυπηθούν την ίδια ώρα στην Κολωνία. Απέναντι στο Λουξεμβούργο μετράει 5-1-1 ανεξαρτήτως έδρας.

ΤΟΥΡΚΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ

Αγώνας για τον 5ο όμιλο. Η Τουρκία πέρασε 3-2 από τη Γεωργία την περασμένη Πέμπτη και η Ισπανία δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα με τη Βουλγαρία (3-0). Οι δυο τους θα παλέψουν για την πρωτιά στον όμιλο. Φαβορί απόψε είναι η Ισπανία, αλλά ίσως να μην έχει εύκολο έργο στο Ικόνιο. Θα πάμε στο G/G, το οποίο έφεραν στην τελευταία τους συνάντηση. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 4/6 εντός – εκτός και η φιλοξενούμενη 6/7 μέσα – έξω!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 324 ΒΕΛΓΙΟ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 1+OV 3,5 2,00

21.45 326 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2 1,71

21.45 328 ΤΟΥΡΚΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ G/G 1,69