Επιλογές από Σουηδία και Φινλανδία

Το Αντμίρα Βάκεν – Αμστέτεν έληξε 2-2 το μεσημέρι της Κυριακής και επιβεβαιώθηκε το G/G του 1,82. Η Σάρπσμποργκ όμως την πάτησε στην ουραγό Χάουγκεσουντ (2-3) και το Νόρκεπινγκ – Χάμαρμπι έληξε No Goal (2-0 η φιλοξενούμενη). Από εκεί και πέρα δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Σουηδίας και Α’ Φινλανδίας.

ΕΛΣΙΝΚΙ – ΙΛΒΕΣ

Σούπερ ντέρμπι στην Α’ Φινλανδίας το οποίο υπόσχεται γκολ και θέαμα, καθώς αμφότερες οι ομάδες βάζουν και δέχονται γκολ με χαρακτηριστική ευκολία. Επίσης, δεν έχουν περιθώριο για απώλεια βαθμών, αφού το Ελσίνκι προέρχεται από το βαρύ 1-4 με την Ίντερ Τούρκου που το άφησε πίσω στη μάχη του τίτλου και η Ίλβες από μεγάλη εντός έδρας γκέλα με τη Γκίνσταν (2-2). Ένα αποτέλεσμα που έδωσε την ευκαιρία στην πρωτοπόρο Ίντερ Τούρκου να ξεφύγει. Εξάλλου, η γηπεδούχος έφερε το G/G+Ov στους 5/6 αγώνες της ανεξαρτήτως έδρας σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Το ίδιο συνέβη και στις τελευταίες έξι αναμετρήσεις στο «σπίτι» της. Σε αυτό βρήκε σκόραρε από δύο φορές και πάνω στα 13/16 παιχνίδια! Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 2/3 G/G+Ov εντός – εκτός και δέχτηκε από τέσσερα και πάνω στις 2/3 εξορμήσεις! Ακόμα, σημείωσε γκολ στις 10/11 φετινές εξόδους στις εγχώριες διοργανώσεις.

ΓΚΑΪΣ – ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

Στην προηγούμενη αναμέτρηση επιλέξαμε το G/G+Ov και εδώ θα πάμε με το G/G ή Over, το οποίο έφεραν οι δύο ομάδες στις 3/3 μεταξύ τους συναντήσεις ανεξαρτήτως έδρας και στις 3/3 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Γκάις μετράει 10/11 εντός – εκτός και 5/6 στο «σπίτι» της, στο οποίο σκόραρε στα 6/7 ενενηντάλεπτα. Όσον αφορά τη Γκέτεμποργκ, προέρχεται από 6/7 μέσα – έξω, ενώ ήταν G/G ή Over και οι 8/11 φετινές εξορμήσεις της στις εγχώριες διοργανώσεις. Τέλος, παραβιάστηκε η εστία της στις 9/11 εξόδους.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 594 ΕΛΣΙΝΚΙ – ΙΛΒΕΣ G/G+OV 1,75

20.00 599 ΓΚΑΪΣ – ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ G/G ή OV 1,50