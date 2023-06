Επιλογές από Νορβηγία και Αμερική

Τα πάνω κάτω ήρθαν χτες στην Ιρλανδία. Είχαμε προτείνει τα 2 «διπλά» της Σλίγκο Ρόβερς και της Σάμροκ Ρόβερς. Η πρώτη προηγήθηκε νωρίς στο ματς με την Γιου Σι Ντι και μπορούσε να «καθαρίσει» τη νίκη. Στο τέλος όμως δεν πήρε ούτε τον βαθμό αφού δέχτηκε 2 γκολ και ηττήθηκε με 2-1.

Η Σάμροκ Ρόβερς προηγήθηκε με 0-2 της Μποέμιανς και πλήρωσε όσους είχαν το πλεονέκτημα της πρώιμης πληρωμής. Και αυτή όμως δέχτηκε στο τέλος 2 γκολ και ισοφαρίστηκε 2-2.

Όπως έχουμε αναφέρει το ρίσκο είναι μεγάλο με τα παιχνίδια που γίνονται αυτή την εποχή και μέχρι να ξεκινήσουν τα Κύπελλα Ευρώπης και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίσαμε 1 Over από τη Νορβηγία, 1 Over και 1 Goal/Goal από την Αμερική.

Το σκορ αναμένεται να «ανοίξει» στη Νορβηγία, στον αγώνα της Βίκινγκ με την Μπραν. Και οι 2 φέρνουν το 1 Over μετά από το άλλο. Μετράνε από 5 σερί παιχνίδια με πάνω από 2 γκολ. Λογικά θα βρουν δίχτυα και οι 2 και θα σημειωθούν πάνω από 2 τέρματα.

Στην Αμερική έχει τύχη το Goal/Goal στο παιχνίδι της Όστιν με την Ντιναμό Χιούστον. Πρόκειται για ντέρμπι του Τέξας. Μικρό προβάδισμα έχει η γηπεδούχος η οποία βρήκε δίχτυα και στα 6 τελευταία ματς. Η Ντιναμό Χιούστον σκόραρε στα 5 από τα 6 πρόσφατα. Το Goal/Goal, αλλά και το Over, ήρθε και στις 3 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Όστιν (3-2, 2-1, 2-1).

Πιθανό είναι και το Over στον αγώνα του Σαν Χοσέ Έρθγουεικς με το Σεντ Λούις Σίτι. Και οι 2 προέρχονται από μεγάλα σκορ και φέρνουν συχνά Over. Το Σαν Χοσέ γνώρισε τη συντριβή με 4-1 από το Χιούστον και μετράει 12 Over σε 19 παιχνίδια. Το Σεντ Λούις ηττήθηκε με 3-1 στα 2 πρόσφατα παιχνίδια του από το Νάσβιλ και το Σολτ Λέικ και έχει 13 Over σε 19 αναμετρήσεις.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

472 (19:00) ΒΙΚΙΝΓΚ-ΜΠΡΑΝ OVER 1,42

513 (03:30) ΟΣΤΙΝ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ GOAL/GOAL 1,60

525 (05:30) ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΓΟΥΕΙΚΣ-ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ OVER 1,65