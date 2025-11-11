Επιλογές από το Λιγκ Τρόφι

Η Καλλιθέα σκόραρε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων χθες, κέρδισε 1-0 την Ηλιούπολη και επιβεβαίωσε το «2» του 1,60. Επίσης, η Έσμπιεγκ επικράτησε 4-2 της Μίντελφαρτ. Η νίκη της πλήρωνε 1,75. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από την τελευταία αγωνιστική στο Λιγκ Τρόφι.

ΜΚ ΝΤΟΝΣ – ΣΟΥΙΝΤΟΝ

Αμφότερες οι ομάδες αγωνίζονται στη Β’ Αγγλίας. Η ΜΚ Ντονς έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς υπέστη δύο ήττες στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Παρατάχθηκε και στα δύο παιχνίδια με πάρα πολλές αλλαγές, διότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου ο θεσμός. Το ίδιο αναμένεται να κάνει και σήμερα, αφού πέρα από την έλλειψη κινήτρου το Σάββατο υποδέχεται την 3η της βαθμολογίας Σάλφορντ και με νίκη θα την ξεπεράσει. Η Σουίντον από την άλλη, χρειάζεται μόνο νίκη και με διαφορά δύο τερμάτων για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Έχει τρεις βαθμούς με 5-5 γκολ και η 2η Ρέντινγκ έξι με 6-4 απολογισμό τερμάτων. Στην 1η θέση είναι η Γουέστ Χαμ U21 με επίσης έξι πόντους και 9-6 γκολ. Οι δύο αυτές ομάδες έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στον θεσμό. Εξάλλου, η φιλοξενούμενη θα έχει κι εκείνη αλλαγές, αλλά θα είναι λιγότερες, γιατί θέλει την πρόκριση.

ΚΡΟΟΥΛΙ – ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ

Τις δύο ομάδες χωρίζει μία κατηγορία. Η Κρόουλι είναι 19η στη Β’ Αγγλίας και στο «+2» από την επικίνδυνη ζώνη. Η Πιτέρμπορο από την άλλη, 22η στην Α’ και στο «-4» από τη σωτηρία. Είναι ισόβαθμες στον όμιλο και θα περάσει οποιαδήποτε κερδίσει. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι όπου όποια νικήσει παίρνει έναν ακόμη πόντο. Πέρα από τη διαφορά κατηγορίας η Πιτέρμπορο έχει και την παράδοση με το μέρος της, αφού μετράει 6/6 νίκες ανεξαρτήτως έδρας με την Κρόουλι και 3/4 στην έδρα αυτής. Επίσης, κέρδισε στις 2/3 εξορμήσεις της. Έχασε στην 3η Μπόλτον, κάτι που ήταν φυσιολογικό.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 121 ΜΚ ΝΤΟΝΣ – ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2 2,25

21.45 167 ΚΡΟΟΥΛΙ – ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2 2,17