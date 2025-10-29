Επιλογές από Ιταλία και Γαλλία

Ταμείο και την Τρίτη για τη στήλη με τη δυάδα από τη Serie A, το «διπλό» της Νάπολι (1,54) στο ματς με τη Λέτσε και το Goal/Goal στο παιχνίδι Αταλάντα-Μίλαν (1,71)! Στο 2,63 ήταν η απόδοσή της!

Από την Ιταλία και τη Γαλλία είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η Ρόμα έκανε το «διπλό» στο ματς με τη Σασουόλο και επέστρεψε στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα με 0-1 από την Ίντερ. Μετράει 4 νίκες στις 5 τελευταίες αγωνιστικές και είναι φαβορί για μία ακόμη, στο ματς με την Πάρμα, ώστε να ανέβει και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας. Θα κλειστεί η Πάρμα για να αποφύγει την ήττα. Προέρχεται από 2 ισοπαλίες με 0-0, εκτός έδρας με την Τζένοα και εντός, με την Κόμο. Δύσκολα όμως θα αντέξει στην πίεση της Ρόμα. Πέρσι γνώρισε τη συντριβή με 5-0 στο Olimpico.

Τη νίκη θέλει και η Ίντερ στο παιχνίδι με τη Φιορεντίνα για να μην απομακρυνθεί από τις πρώτες θέσεις. Έχασε έδαφος μετά την ήττα με 3-1 στο ντέρμπι από τη Νάπολι κι ενώ προερχόταν από 7 σερί νίκες σε Ιταλία και Ευρώπη. Η Φιορεντίνα παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα με 4 ισοπαλίες και 4 ήττες. Έσωσε τον βαθμό την Κυριακή στο εντός έδρας ματς με την Μπολόνια. Βρέθηκε να χάνει με 0-2 αλλά με 2 πέναλτι, το δεύτερο στις καθυστερήσεις, ισοφάρισε 2-2. Τα 2 τελευταία χρόνια ηττήθηκε με 4-0 και 2-1 από την Ίντερ. Ο «άσος» είναι πιθανός αλλά για να έχει αξία πρέπει να συνδυαστεί με το Over 1,5.

Από τη Γαλλία ξεχωρίσαμε το «διπλό» της Παρί Σεν Ζερμέν, στο παιχνίδι με τη Λοριάν, σε συνδυασμό με το Over 2,5. Ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας η Παρί Σεν Ζερμέν μετά την εκτός έδρας νίκη της με 0-3 κατά της Μπρεστ και φυσικά θέλει να παραμείνει. Η Λοριάν ηττήθηκε με 2-0 από την Ανζέ και βρέθηκε στις θέσεις του υποβιβασμού. Στο τελευταίο ματς στο γήπεδό της ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Μπρεστ. Δεν νομίζουμε ότι θα καταφέρει να κάνει ζημιά στην Παρί Σεν Ζερμέν αλλά μπορεί να σκοράρει. Το «διπλό» έχει τύχη και το συνδυάζουμε με το Over 2,5. Στις 2 τελευταίες επισκέψεις της, σε αυτό το γήπεδο, η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε με 1-2 και 1-4.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

873 (19:30) ΡΟΜΑ-ΠΑΡΜΑ 1 1,54

876 (20:00) ΛΟΡΙΑΝ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2+OVER 2,5 1,61

908 (21:45) INTEΡ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1+OVER 1,5 1,57