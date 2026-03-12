Επιλογές από Γιουρόπα, Κόνφερενς

Η Μπαΐα έμεινε στο 1-1 με τη Βιτόρια τα ξημερώματα και η Σπόρτινγκ Κριστάλ χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καραμπόμπο, καθώς έχασε 2-1 στην κανονική διάρκεια! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη φάση των «16» σε Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ – ΠΟΡΤΟ

Η Στουτγάρδη προκρίθηκε στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ αποκλείοντας τη Σέλτικ στα νοκ-άουτ (4-1, 0-1). Προέρχεται από 2/3 G/G στον θεσμό, ενώ έχει 5/7 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 4/7 στη βάση της όπου σκόραρε στα 15/18 φετινά ματς. Η Πόρτο από την άλλη, πέρασε απευθείας στους «16», αφού τερμάτισε 5η στη League Phase. Εξάλλου, ήταν G/G τα 4/5 παιχνίδια της σε αυτή. Επίσης, έβαλε και έφαγε γκολ στους 2/3 αγώνες μέσα – έξω και βρήκε δίχτυα στις 11/12 εξόδους! Επομένως, ποντάρουμε το G/G.

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ – ΒΑΓΕΚΑΝΟ

Η Σαμσουνσπόρ είναι στους «16» του Κόνφερενς, επειδή απέκλεισε τη Σκεντίγια με δύο άνετες νίκες (1-0, 4-0). Η Βαγεκάνο από την άλλη, πήρε τις ανάσες της, καθώς είχε περάσει από τη League Phase έχοντας τερματίσει στην 5η θέση. Αμφότερες είναι άπειρες στη διοργάνωση. Θα πάμε στο G/G, το οποίο έφερε η φιλοξενούμενη στα 5/7 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και στις 3/3 εξορμήσεις της. Το ίδιο συνέβη και στις 4/5 αναμετρήσεις μέσα – έξω στο Κόνφερενς. Μπορεί να παρασύρει στον ρυθμό της και τη γηπεδούχο που στο «σπίτι» της σκοράρει με συνέπεια.

ΘΕΛΤΑ – ΛΥΩΝ

Η Θέλτα έφτασε στους «16» του Γιουρόπα ξεπερνώντας το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στα νοκ-άουτ (2-1, 1-0). Ο επαναληπτικός στο Βίγκο ήταν το πρώτο N/G έπειτα από πέντε συνεχόμενα G/G στον θεσμό. Επίσης, έχει 5/7 μέσα – έξω ανεξαρτήτως διοργάνωσης και 3/5 στη βάση της όπου σημείωσε γκολ στα 18/20 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα στη σεζόν! Η Λυών από την άλλη, προκρίθηκε απευθείας από τη League Phase. Μετράει 4/4 G/G εντός – εκτός και πέτυχε γκολ στις 7/7 εξόδους. Οπότε επιλέγουμε να βρουν αμφότερες δίχτυα απόψε.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 926 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ – ΠΟΡΤΟ G/G 1,70

19.45 930 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ – ΒΑΓΕΚΑΝΟ G/G 1,86

22.00 938 ΘΕΛΤΑ – ΛΥΩΝ G/G 1,79