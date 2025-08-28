Επιλογές από Γιουρόπα και Κόνφερενς

Η ΑΕΚ Λάρνακας διασύρθηκε χθες με 4-0 από την Μπραν αγωνιζόμενη με αριθμητικό μειονέκτημα από το 39ο λεπτό. Το σκορ εκεί ήταν στο 0-0. Επίσης, η Μπάγερν έβαλε τρία γκολ στη Βέχεν (3-2) έχοντας χαμένο πέναλτι. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τη φάση των πλέι οφ σε Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΚΛΟΥΖ – ΧΑΚΕΝ

Επαναληπτικός αγώνας για το Κόνφερενς Λιγκ. Ο πρώτος έληξε 7-2 υπέρ της Χάκεν (Σουηδία)! Απίστευτο αποτέλεσμα, καθώς η Κλουζ (Ρουμανία) δεν είναι τόσο κακή ομάδα αν και το ξεκίνημά της στο πρωτάθλημα είναι μέτριο. Θα κατέβει να κάνει το παιχνίδι της και όπου βγει. Λογικά θα πρέπει να δούμε και απόψε πανδαισία τερμάτων. Επομένως, θα ποντάρουμε το G/G+Over. Η γηπεδούχος το επιβεβαίωσε στους 5/6 αγώνες της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης! Επίσης, έχει τρία σερί στη βάση της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 2/2 εντός – εκτός.

ΓΚΕΝΚ – ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ

Αναμέτρηση για το Γιουρόπα Λιγκ με την πρόκριση να έχει ουσιαστικά κριθεί, αφού το πρώτο ματς έληξε 5-1 υπέρ της Γκενκ (Βέλγιο). Η Λεχ Πόζναν (Πολωνία) είναι υποχρεωμένη να παίξει ανοιχτά από το πρώτο λεπτό μήπως σκοράρει νωρίς και αποκτήσει κάποιες ελπίδες. Θα πάμε στο G/G, το οποίο έφερε στους 8/9 φετινούς της αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης! Η γηπεδούχος από την πλευρά της, έχει 5/5 μέχρι τώρα στη σεζόν!

ΑΕΚ – ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ

Το δεύτερο παιχνίδι των δύο τους στο πλαίσιο των πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ. Στο πρώτο ματς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Περιμένουμε να σκοράρουν αμφότερες και απόψε. Συνεπώς, θα βάλουμε το G/G, το οποίο έφερε η ΑΕΚ (Ελλάδα) στα τελευταία τρία ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Επίσης, βρήκε δίχτυα στα 22/24 εντός έδρας ματς της σε όλες τις διοργανώσεις. Στα δύο που δεν το έπραξε ήταν με τον Ολυμπιακό. Η Άντερλεχτ (Βέλγιο) από την πλευρά της, έχει 3/4 G/G εντός – εκτός και σημείωσε τουλάχιστον ένα γκολ στις 7/7 εξόδους της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.30 932 ΚΛΟΥΖ – ΧΑΚΕΝ G/G+OV 1,83

21.00 937 ΓΚΕΝΚ – ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ G/G 1,64

21.00 940 ΑΕΚ – ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ G/G 1,84