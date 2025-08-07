Επιλογές από Γιουρόπα και Κόνφερενς

Η Καϊράτ επικράτησε 1-0 της Σλόβαν χθες και επιβεβαίωσε τον «1» dnb στο 1,58. Η Ρίγας, όμως, την πάτησε εντός έδρας αφού έχασε 2-1 από την Κουόπιο. Από εκεί και πέρα τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τον τρίτο προκριματικό γύρο σε Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΑΪΚ – ΓΚΙΟΡ

Η ΑΪΚ (Σουηδία) ξεκουράστηκε το σαββατοκύριακο, καθώς δεν έδωσε αγώνα για το πρωτάθλημα. Στο Κόνφερενς Λιγκ μπήκε στον δεύτερο γύρο όπου απέκλεισε με χαρακτηριστική ευκολία την εσθονική Πάιντε (2-0 και 6-0). Η Γκιορ (Ουγγαρία) από την πλευρά της, ξεπέρασε στο 90’ το εμπόδιο της αρμένικης Πιούνικ, αφού σε εκείνο το λεπτό σημείωσε το 3-1 (είχε χάσει 2-1 στο πρώτο ματς). Υπολείπεται σε εμπειρία και ποιότητα της αντιπάλου της. Ιδίως στην Ευρώπη όπου η προηγούμενη συμμετοχή της ήταν το 1964-65! Δύσκολα θα σταθεί όρθια στη Σουηδία.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΣΑΧΤΑΡ

Ο Παναθηναϊκός (Ελλάδα) ήταν καλύτερος της Ρέιντζερς και στα δύο παιχνίδια (0-2, 1-1) και ο αποκλεισμός οφείλεται ξεκάθαρα στην αστοχία του. Το άσχημο για τον ίδιο είναι ότι εάν συνέχιζε στο Τσάμπιονς Λιγκ θα είχε πιο βατό αντίπαλο! Η Σαχτάρ (Ουκρανία) έκανε επίδειξη δύναμης στον προηγούμενο γύρο κερδίζοντας και τις δύο φορές την τουρκική Μπεσίκτας (4-2, 2-0). Έδειξε καλά δουλεμένη και άκρως αποτελεσματική στην επίθεση. Θα βάλουμε τη διπλή ευκαιρία του «Χ2» σε συνδυασμό με το Ov 1,5, το οποίο επιβεβαίωσε η φιλοξενούμενη στα 3/4 ευρωπαϊκά της ματς. Επίσης, η γηπεδούχος δεν κέρδισε και επιτεύχθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στα 3/3 ματς της στην Ευρώπη.

ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚ. – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ

Η Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) πέρασε τα εμπόδια των Μαλίσεβα από το Κοσσυφοπέδιο (1-0, 8-0) και Βλάζνια από την Αλβανία (1-2, 4-2). Είναι η ομάδα που κόντεψε να αποκλείσει πέρυσι τον Παναθηναϊκό (2-1, 0-2) στο Κόνφερενς. Η Μπρόντμπι (Δανία) δεν έπεισε με την εικόνα της στα δύο ματς κόντρα στην αδύναμη Τόρσβαν από τα Νησιά Φερόε (1-1, 1-0). Το 1,70 που δίνει για να φύγει με νίκη από την Ισλανδία είναι χαμηλό. Θα την κοντράρουμε παίζοντας τον «1» στο +1 ασιατικό χάντικαπ. Αυτό σημαίνει ότι πληρωνόμαστε σε νίκη, ισοπαλία και επιστρέφεται το ποντάρισμά μας σε ήττα της Βίκινγκουρ με ένα γκολ διαφορά. Το χάνουμε σε περίπτωση που χάσει με δύο και πάνω.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 881 ΑΪΚ – ΓΚΙΟΡ 1 1,60

21.00 887 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΣΑΧΤΑΡ Χ2+OV 1,5 1,95

21.00 890 ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚ. – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1 (+1) 1,60