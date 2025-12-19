Επιλογές από Γερμανία και Πορτογαλία

Το Over στο ματς Βαγιεκάνο-Ντρίτα (3-0) έγινε χτες στο Conference League. Δεν πέρασαν όμως οι άλλες 2 επιλογές. Η Άλκμααρ έμεινε στο 0-0 με την Γιαγκελόνια και η Νόα ηττήθηκε με 2-0 από την Ντιναμό Κιέβου.

Οι σημερινές προτάσεις είναι από την Γερμανία και την Πορτογαλία. Η Ντόρτμουντ είναι φαβορί για τη νίκη στο ματς με την Γκλάντμπαχ. Με τον βαθμό που πήρε στην έδρα της Φράιμπουργκ (1-1) έπιασε στη δεύτερη θέση τη Λειψία. Εντός έδρας είναι δυνατή και μετράει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Η Γκλάντμπαχ ήταν 5 ματς αήττητη, με 4 νίκες και μία ισοπαλία, αλλά στην προηγούμενη αγωνιστική έχασε εντός έδρας με 1-3 από τη Βόλφσμπουργκ. Με ανάλογη εμφάνιση δεν έχει τύχη στο Ντόρτμουντ. Προτιμότερο όμως είναι το ποντάρισμα στο Over. Και στις 5 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Ντόρτμουντ σημειώθηκαν περισσότερα από 2 γκολ. Πέτυχε ισάριθμες νίκες η γηπεδούχος, τις περισσότερες με μεγάλα σκορ (3-0, 6-0, 5-2, 4-2, 3-2).

Στην Πορτογαλία η Μπράγκα κέρδισε με 1-0 την Σάντα Κλάρα, πέτυχε την 4η σερί νίκη της και έπιασε στην 4η θέση τη Ζιλ Βιθέντε. Μπορεί να συνεχίσει το σερί των επιτυχιών στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Εστορίλ η οποία ηττήθηκε με 4-0 από τη Φαμαλικάο και έμεινε χωρίς νίκη για τρίτο συνεχόμενο ματς.

Στόχος της Εστορίλ είναι η παραμονή στην κατηγορία και προσπαθεί να απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες θέσεις. Η Μπράγκα έχει το προβάδισμα για τη νίκη σε μία έδρα όπου έχει δημιουργήσει πολύ καλή παράδοση. Στις 6 τελευταίες επισκέψεις της πέτυχε 5 νίκες κι έφερε μία ισοπαλία (1-3, 0-6, 0-0, 0-2, 0-1, 0-2).

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

145 (21:30) ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ OVER 1,51

162 (22:15) ΕΣΤΟΡΙΛ-ΜΠΡΑΓΚΑ 2 1,57