Επιλογές από Γερμανία και Ισπανία

Η Γαλατάσαραϊ βρέθηκε πίσω στο σκορ με την Μπόλουσπορ χθες το μεσημέρι, «απάντησε» με τέσσερα γκολ, κέρδισε 4-1 και επιβεβαίωσε το G/G του 1,75. Επίσης, η Κουίκ Μπόις, αποκλείστηκε στο Κύπελλο Ολλανδίας από την Άλκμααρ, αλλά με G/G (1-3)! Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες εδώ έδινε 1,98. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και γι’ απόψε. Προέρχονται από την Α’ Ισπανίας και τη Β’ Γερμανίας.

ΠΡΟΪΣΕΝ ΜΟΥΝΣΤΕΡ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ

Η Β’ Γερμανίας είναι από τα θεαματικότερα πρωταθλήματα του κόσμου, καθώς οι ομάδες ενδιαφέρονται να βάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ χωρίς να τις νοιάζει πόσες φορές θα μαζέψουν την μπάλα από τα βάθη της εστίας τους. Το σημερινό ζευγάρι εγγυάται ότι θα δούμε αρκετά τέρματα. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε το Over, το οποίο επιβεβαίωσαν στο ματς του πρώτου γύρου όπου επικράτησε 4-1 η νυν φιλοξενούμενη. Επίσης, η Πρόισεν Μούνστερ μετράει 5/6 εντός – εκτός και 2/3 στην έδρα της. Το Αμβούργο από την πλευρά του, έχει 7/8 μέσα – έξω, ενώ ήταν Over και οι 9/11 φετινές εξορμήσεις του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Επιπλέον, δέχτηκε γκολ στις 6/6 εξόδους. Οπότε, θα έρθει πιο εύκολα το Over εάν παραβιαστεί η εστία του.

ΒΑΓΕΚΑΝΟ – ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ

Η Βαγιαδολίδ βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα στην Α’ Ισπανίας και απέχει οκτώ βαθμούς από τη σωτηρία. Επίσης, είναι κάκιστο το κλίμα μεταξύ των παικτών και ο τεχνικός Κόκα δείχνει ανίκανος να φέρει την ισορροπία στα αποδυτήρια. Αγωνιστικά αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και μετράει πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Σε όλες σημειώθηκαν και τουλάχιστον δύο τέρματα. Το ίδιο συνέβη και στα 2/3 ματς με τη νυν αντίπαλό της, ενώ έχασε με Ov 1,5 από αυτή στον πρώτο γύρο (1-2). Η Βαγεκάνο αντιθέτως, διάγει εξαιρετική πορεία και φλερτάρει με τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Κέρδισε στα 4/6 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Όλες οι νίκες ήταν με Ov 1,5. Το ίδιο συνέβη και στα 2/2 στη Μαδρίτη. Μπορεί να κάνει το 3/3 απόψε κόντρα στην ουραγό και σχεδόν καταδικασμένη Βαγιαδολίδ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.30 137 ΠΡΟΪΣΕΝ ΜΟΥΝΣΤΕΡ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ OVER 1,66

22.00 179 ΒΑΓΕΚΑΝΟ – ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 1+OV 1,5 1,91