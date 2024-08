Επιλογές από Γερμανία και Ισπανία

Η Τζουργκάρντεν επικράτησε 1-0 της Μάριμπορ και πλήρωσε τον «1» του 1,65. Το ίδιο έκανε και η Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Μπάτσκα Τόπολα (3-0). Εδώ ο «άσος» είχε 1,70. Τέλος, πέρασε από το 34ο λεπτό το G/G (1,61) στο Λουγκάνο – Μπεσίκτας (3-3).

Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ισπανίας και τη Β’ Γερμανίας.

ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ – ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ

Το πρωτάθλημα της Β’ Γερμανίας έχει ξεκινήσει και φέτος με αρκετά G/G και Over. Τον συνδυασμό θα βάλουμε σε αυτό το ζευγάρι, κάτι που εμφανίστηκε και στο περσινό μεταξύ τους ματς στη γηπεδούχο, η οποία επικράτησε 3-2. Από εκεί και πέρα, η Καρλσρούη μετράει 10/12 G/G και Over στην έδρα της λαμβάνοντας υπόψη και περσινούς αγώνες. Σε αυτή σημείωσε από δύο γκολ και πάνω στους 11/12, ενώ δέχτηκε από την άλλη, τουλάχιστον δύο στους 3/3. Η Έλβερσμπεργκ από την πλευρά της, «ανοίγει» τα περισσότερα παιχνίδια της, αφού επιβεβαίωσε το Over στις 6/8 αναμετρήσεις μέσα – έξω. Επίσης, σκόραρε στις 6/8 εξορμήσεις.

ΘΕΛΤΑ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Δεύτερη αγωνιστική στην Α’ Ισπανίας. Η Θέλτα κέρδισε 2-1 την Αλαβές στην πρεμιέρα, ενώ η Βαλένθια έχασε με το ίδιο σκορ από την Μπαρτσελόνα. Κοινή συνισταμένη και των δύο ήταν ότι έληξαν G/G και Over. Εμείς θα ποντάρουμε το G/G ή Over, το οποίο έφεραν στα 11/12 μεταξύ τους παιχνίδια στο Βίγκο σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 8/9 εντός – εκτός και 5/5 στη βάση της υπολογίζοντας και περσινούς αγώνες. Στο «Μπαλαΐδος» σκόραρε στις 12/15 αναμετρήσεις, ενώ παραβιάστηκε η εστία της στις 17/21. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 3/3 G/G ή Over μέσα – έξω. Επιπλέον, σημείωσε έστω και ένα τέρμα στις 4/5 εξόδους. Έφαγε γκολ από την άλλη, στις 8/10 εξορμήσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.30 160 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ – ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ G/G+OV 1,73

20.00 164 ΘΕΛΤΑ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ G/G ή OV 1,65