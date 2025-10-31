Επιλογές από Γερμανία και Αγγλία

Ένα φαβορί από τη Γερμανία και 1 Goal/Goal από την Αγγλία είναι οι σημερινές προτάσεις μας.

Η Ντόρτμουντ παραμένει ψηλά στη βαθμολογία με στόχο να τερματίσει στις θέσεις του Champions League. Δυσκολεύτηκε να κερδίσει με 1-0 την Κολωνία με γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις. Είχε προηγηθεί η νίκη της με 2-4 στην Κοπεγχάγη για τη League Phase του Champions League.

Η Άουγκσμπουργκ διασύρθηκε την προηγούμενη αγωνιστική με 0-6 από τη Λειψία. Δύσκολα θα σηκώσει κεφάλι. Θα παίξει πιο προσεχτικά με την Ντόρτμουντ και θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση. Το πιθανότερο είναι όμως να γνωρίσει μία ακόμα ήττα εντός έδρας. Ποντάρουμε στο «διπλό» της Ντόρτμουντ.

Στην Championship της Αγγλίας προηγείται στη βαθμολογία η Κόβεντρι. Δίνει δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι σήμερα με την Ρέξαμ η οποία στα 6 τελευταία παιχνίδια της έχει φέρει 4 ισοπαλίες, όλες με 1-1, μία νίκη με 1-0 και μία ήττα με το ίδιο σκορ.

Στις 8 πρόσφατες αγωνιστικές η Ρέξαμ μετράει 6 Goal/Goal. Μπορεί να σκοράρει και κόντρα στην Κόβεντρι αλλά δύσκολα θα κρατήσει το μηδέν στην άμυνα. Στα 2 τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα η Κόβεντρι κέρδισε με 1-2 την Πόρτσμουθ και με 3-1 την Γουότφορντ. Τον Ιανουάριο του 2023 είχαν αναμετρηθεί για το Κύπελλο, σε ένα ματς με 7 γκολ, στο οποίο η Ρέξαμ πήρε τη νίκη με 3-4. Επιλέγουμε το Goal/Goal και για τη σημερινή αναμέτρησή της.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

167 (21:30) ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2 1,64

174 (22:00) ΡΕΞΑΜ-ΚΟΒΕΝΤΡΙ GOAL/GOAL 1,71