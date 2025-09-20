Επιλογές από Γερμανία, Γαλλία και Αγγλία

Πέρασαν και την Παρασκευή οι προτάσεις της στήλης! Μετά τα 3 ταμεία στο Champions League ήρθε ένα ακόμα με το «διπλό» του 2,75 της Κάλιαρι στο ματς με τη Λέτσε και τον «άσο» με απόδοση 1,41 της Λυών στο παιχνίδι με την Ανζέ! Η δυάδα πλήρωσε 3,88!

Με επιλογές από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αγγλία είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Η Μπάγερν έχει κάνει το 3 στα 3 στην Bundesliga με 14-2 τέρματα. Κέρδισε και την Τσέλσι με 3-1 στο Champions League. Βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα και πάει για μία ακόμα νίκη στο Χοφενχάιμ. Μόνο Over έχει φέρει και η γηπεδούχος, η οποία μετράει 2 νίκες και μία ήττα. Πέρσι η Μπάγερν κέρδισε με 0-4 σε αυτή την έδρα. Επιλέγουμε το «διπλό» της μαζί με το Over.

Πάνω από 2 γκολ είναι πιθανό να σημειωθούν και στην Premier League, στο παιχνίδι της Μπράιτον με την Τότεναμ. Στα 2 τελευταία παιχνίδια της η Μπράιτον κέρδισε με 2-1 τη Μάντσεστερ Σίτι και ηττήθηκε με το ίδιο σκορ εκτός έδρας από την Μπόρνμουθ. Η Τότεναμ πήρε τη νίκη με 0-3 στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής με τη Γουέστ Χαμ. Στις 2 πρόσφατες επισκέψεις της στο Μπράιτον ηττήθηκε με 4-2 και 3-2. Πιθανό είναι 1 ακόμα Over στη σημερινή αναμέτρησή τους.

Το βράδυ στη Γαλλία διεξάγεται το βραδινό ντέρμπι του βορρά ανάμεσα στη Λανς και τη Λιλ. Μοιρασμένες είναι οι αποδόσεις σε ένα ματς ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Καλή επιλογή δείχνει να είναι το σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες. Η Λανς, την ήττα της με 2-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν, κέρδισε την Χάβρη με 1-2 και την Μπρεστ με 3-1.

Η Λιλ μετράει 3 Goal στα 4 παιχνίδια της, στην ισοπαλία 3-3 με την Μπρεστ και τις νίκες με 1-7 κατά της Λοριάν και με 2-1 κόντρα στην Τουλούζ. Σκόραρε και στο ματς με τη Μονακό και κέρδισε με 1-0. Αυτό ήταν το μοναδικό ματς που κράτησε το μηδέν στην άμυνα. Ποντάρουμε στο Goal/Goal που ήρθε και στις 2 από τις 3 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Λανς (1-1, 1-1, 0-2).

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

300 (16:30) ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2+OVER 1,61

305 (17:00) ΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΤΟΤΕΝΑΜ OVER 1,64

498 (22:05) ΛΑΝΣ-ΛΙΛ GOAL 1,61