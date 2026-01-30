Επιλογές από Γαλλία και Ολλανδία

Η Άστον Βίλα κέρδισε 3-2 με ανατροπή τη Σάλτσμπουργκ χθες και επιβεβαίωσε το 1,67 στον «1+Ov 1,5». Επίσης με ανατροπή επιβλήθηκε και η Γκενκ της Μάλμε (2-1). Εδώ ο «1+Ov 1,5» έδινε 1,62. Τέλος, Η Μπολόνια νίκησε 3-0 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το «2» ήταν στο 1,50. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ολλανδίας και τη Γ’ Γαλλίας.

ΝΤΙΖΟΝ – ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΙΟΣΕΝ

Η Ντιζόν ανήκει στα μεγάλα ονόματα της Γ’ Γαλλίας. Βρίσκεται μέσα στη δυάδα που οδηγεί απευθείας στη Β’. Η Σταντ Μπριοσέν από την άλλη, είναι προτελευταία και στο «-3» από τη σωτηρία. Παρότι έχει δρόμο το πρωτάθλημα δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό, διότι το ρόστερ της είναι κάτω του μετρίου. Η γηπεδούχος είναι το λογικό φαβορί εδώ, αλλά ο «1» δίνει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Οπότε, θα ποντάρουμε το Ov 1,5 γκολ της. Σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα στα 4/5 εντός έδρας παιχνίδια της. Επίσης, η φιλοξενούμενη δέχτηκε από δύο και πάνω στα 3/4 εντός – εκτός και στα 7/8 μακριά από τη βάση της. Μόλις στην τελευταία της εξόρμηση δε συνέβη αυτό. Έφερε 0-0 με την Κεβιγί Ρουέν με την οποία… βράζουν στο ίδιο καζάνι.

ΜΠΡΕΝΤΑ – ΤΒΕΝΤΕ

Η Μπρέντα έχει πέσει μέσα στην επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Τβέντε είναι κοντά στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η φιλοξενούμενη βγήκε φαβορί, αλλά εκτός έδρας κέρδισε μόνο τα τρία από τα 10 ματς που έδωσε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο επιβεβαίωσαν οι δύο ομάδες στις 6/7 μεταξύ τους συναντήσεις ανεξαρτήτως έδρας και στις 3/3 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Μπρέντα προέρχεται από 2/2 G/G εντός – εκτός, καθώς και 6/9 στη βάση της. Η Τβέντε από την πλευρά της, έχει 4/6 μέσα – έξω και 9/10 μακριά από το «σπίτι» της! Ακόμα, δέχτηκε γκολ στις 12/13 φετινές εξορμήσεις της! Στην τελευταία ήταν η πρώτη φορά που διατήρησε το μηδέν στα μετόπισθεν (2-0 τη Χεράκλες).

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.30 144 ΝΤΙΖΟΝ – ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΙΟΣΕΝ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,62

21.00 159 ΜΠΡΕΝΤΑ – ΤΒΕΝΤΕ G/G 1,62