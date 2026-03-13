Επιλογές από Γαλλία και Ισπανία

Τα 2 από τα 3 Goal/Goal πέρασαν χτες, στα παιχνίδια Στουτγκάρδη-Πόρτο και Λεζ Πόζναν-Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στο τρίτο ματς, η ΑΕΚ έκανε περίπατο με 0-4 στη Σλοβενία και η Τσέλιε δεν κατάφερε να σκοράρει.

Επιστροφή στα πρωταθλήματα από σήμερα με επιλογές από την Ligue 1 και τη La Liga. Δυνατό φαβορί είναι η Μαρσέιγ στο ματς με την Οσέρ. Αποκλείστηκε από το Κύπελλο στα πέναλτι από την Τουλούζ. Αμέσως μετά όμως την κέρδισε εκτός έδρας με 0-1 στο Πρωτάθλημα. Στόχος της είναι το εισιτήριο για το Champions League. Βρίσκεται στην πρώτη τετράδα και θέλει να παραμείνει.

Η Οσέρ κινδυνεύει με υποβιβασμό κι έχει ανάγκη τους βαθμούς. Έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με το Στρασβούργο και στα 5 τελευταία ματς έχει μόνο μία ήττα (1-3-1) από τη Ρεν με 0-3. Δύσκολα θα καταφέρει να φύγει με βαθμολογικό όφελος από τη Μασσαλία. Ποντάρουμε στον «άσο».

Στη La Liga η Βιγιαρεάλ, μετά την ήττα με 4-1 από την Μπαρτσελόνα, επέστρεψε στις νίκες με 2-1 κατά της Έλτσε. Ισοβαθμεί στην 3η θέση με την Ατλέτικο Μαδρίτης κι έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Champions League. Παίζει εκτός έδρας με την Αλαβές η οποία ηττήθηκε με 3-2 από την Βαλένθια και παρέμεινε κοντά στις επικίνδυνες θέσεις.

Χρειάζεται τους βαθμούς η Αλαβές αλλά δεν είναι εύκολο να κερδίσει την Βιγιαρεάλ. Το πιθανότερο είναι σε αυτό το ματς να σκοράρουν και οι 2 ομάδες. Τόσο η Αλαβές όσο και η Βιγιαρεάλ έχουν φέρει από 6 Goal/Goal στις 7 τελευταίες αγωνιστικές. Το Goal/Goal δείχνει να είναι καλή επιλογή.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

192 (21:45) ΜΑΡΣΕΪΓ-ΟΣΕΡ 1 1,45

207 (21:45) ΑΛΑΒΕΣ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ GOAL/GOAL 1,81