Επιλογές από Γαλλία και Αγγλία

Το Στρασβούργο κέρδισε με 3-1 την Μονακό και πέρασε το 1 από τα 2 Goal/Goal που προτείναμε χτες. Στο άλλο ματς δεν σκόραρε η Μπέτις και γνώρισε τη συντριβή με 0-5 από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Από τη Γαλλία και την Αγγλία είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η Λιλ δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα (1-0) στην έδρα της Λυών. Συμπλήρωσε 4 σερί ήττες και απομακρύνθηκε από τις θέσεις του Champions League.

Θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να μη χάσει κι άλλο έδαφος. Παίζει εκτός έδρας με την ουραγό Μετς και μπορεί να βγάλει αντίδραση. Πάλεψε στο ματς με την Ανζέ η Μετς αλλά έχασε με 1-0. Έμεινε μόνη της στην τελευταία θέση και δύσκολα θα καταφέρει να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Στην Premier League είναι κρίσιμο το παιχνίδι της Λιντς με την Νότιγχαμ Φόρεστ. Έχουν από 26 βαθμούς και είναι στο +6 από την Γουέστ Χαμ η οποία βρίσκεται κάτω από τη διαχωριστική γραμμή της βαθμολογίας. Και οι 2 θέλουν τη νίκη στο μεταξύ τους ματς και είναι ικανές για να σκοράρουν.

Η Λιντς στα 11 τελευταία παιχνίδια έχει μόλις 2 ήττες (3-6-2). Έχασε εύκολα πάντως με 0-4 από την Άρσεναλ την προηγούμενη αγωνιστική. Η Νότιγχαμ Φόρεστ έμεινε στο 1-1 με την Κρίσταλ Πάλας, παίζοντας για πάνω από 1 ημίχρονο με παίκτη λιγότερο. Δύσκολη είναι η επιλογή σημείου σε αυτό το παιχνίδι και προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Goal/Goal.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

182 (21:45) ΜΕΤΣ-ΛΙΛ 2 1,64

189 (22:00) ΛΙΝΤΣ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ GOAL/GOAL 1,82