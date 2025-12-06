Επιλογές από Ελλάδα και Αυστρία

Το Over του 1,58 στο Φρεντερίτσια – Οντένσε (1-3) βγήκε από το ημίχρονο χθες. Το ίδιο συνέβη και για το G/G ή Over του 1,55 στο πορτογαλικό ντέρμπι, Μπενφίκα – Σπόρτινγκ (1-1). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, τη Σούπερ Λιγκ 2 και την Α’ Αυστρίας.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β

Η Καλαμάτα είναι στην πρώτη θέση στον 2ο όμιλο της Σούπερ Λιγκ και προχωράει ακάθεκτη για την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Είναι το απόλυτο φαβορί στο ματς με τον Ολυμπιακό Β, αλλά ο «1» δίνει μόλις 1,20. Θα πάμε στο Over, διότι περιμένουμε να δούμε αρκετά γκολ στην αναμέτρηση. Η φιλοξενούμενη έφαγε τέσσερα μεσοβδόμαδα από τον Πανιώνιο και κατεβαίνει και με υπηρεσιακό τεχνικό. Επίσης, ήταν Over τα 6/8 ματς της εντός – εκτός και δέχτηκε από δύο τέρματα και πάνω στις 3/4 εξορμήσεις. Η γηπεδούχος από την άλλη, μετράει 2/3 μέσα – έξω.

ΜΠΛΑΟΥ ΛΙΝΤΖ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Η Μπλάου Λιντζ έχασε 3-1 από τη Γκράτσερ την προηγούμενη αγωνιστική, συμπλήρωσε τέσσερις σερί ήττες και επτά χωρίς νίκη και είναι πλέον στο «-5» από τη σωτηρία. Η Σάλτσμπουργκ από την άλλη, κόλλησε στο 1-1 με την Άλταχ έχοντας κλασικές ευκαιρίες χαμένες, ενώ δεν της δόθηκε και ένα πέναλτι. Είναι πρωτοπόρος και θέλει να μείνει χωρίς να αποκτήσει παρέα στην κορυφή. Θα είναι αποτυχία να αφήσει βαθμούς στην έδρα της χειρότερης ομάδας της κατηγορίας.

ΒΟΛΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Ο Βόλος κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν στην ιστορία του και βρίσκεται σε τροχιά Ευρώπης. Η Κηφισιά από την άλλη, πηγαίνει εξαιρετικά για νεοφώτιστη και θέλει να πάρει όσους πιο πολλούς βαθμούς μπορεί μέχρι τον Ιανουάριο που θα αποχωρήσει ο καλύτερος παίκτης της, ο Τετέι. Αμφότερες έχουν το εύκολο γκολ και θα πάμε στο G/G ή Ov, το οποίο επιβεβαίωσαν στα 2/2 μεταξύ τους στον Βόλο. Επίσης, η γηπεδούχος το έφερε στα 6/9 εντός – εκτός και στα 5/6 στη βάση της. Ακόμα, η φιλοξενούμενη έχει 15/17 μέσα – έξω και 8/9 μακριά από το «σπίτι» της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 203 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β OVER 1,76

18.00 336 ΜΠΛΑΟΥ ΛΙΝΤΖ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 2 1,80

20.30 366 ΒΟΛΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ G/G ή OV 1,66