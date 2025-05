Επιλογές από Ελβετία και Ισπανία

Η Ριέκα επικράτησε 1-0 της Σλάβεν Μπελούπο χθες, κατέκτησε το πρωτάθλημα Κροατίας και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,60. Επίσης, έγινε Over το Άντβερπ – Σαρλερουά (1-2). Η απόδοση ήταν επίσης 1,60. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την τελευταία αγωνιστική στη Β’ Ισπανίας και τον επαναληπτικό για μία θέση στην Α’ Ελβετίας.

ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ – ΣΑΡΑΓΟΣΑ

Τελευταία αγωνιστική στη Β’ Ισπανίας, αδιάφορη η αναμέτρηση και θα ποντάρουμε το G/G, καθώς περιμένουμε να παίξουν ελεύθερα και οι δύο ομάδες. Εξάλλου, το έφεραν στο ματς του πρώτου γύρου (2-1 η Καστεγιόν), καθώς και στα 2/4 στη γηπεδούχο. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 12/13 ανεξαρτήτως έδρας και 6/7 στο «σπίτι» της, στο οποίο σκόραρε στις 10/12 αναμετρήσεις της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 5/7 μέσα – έξω και 13/16 μακριά από τη βάση της. Τέλος, δέχτηκε γκολ στις 20/21 φετινές εξορμήσεις!

ΑΑΡΑΟΥ – ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ

Επαναληπτικός αγώνας για μία θέση στην Α’ Ελβετίας. Η Ααράου τερμάτισε 2η στη Β’ και η Γκρασχόπερς 5η στα πλέι άουτ στην Α’. Ο πρώτος αγώνας έληξε 4-0 υπέρ της Γκρασχόπερς! Δε μετράει το εκτός έδρας γκολ και σε περίπτωση απόλυτης ισορροπίας στα τέρματα ακολουθεί παράταση και εάν δεν αλλάξει κάτι και εκεί η διαδικασία των πέναλτι.

Το σκορ του αγώνα που διεξήχθη την περασμένη Τρίτη δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας στην Ααράου, αλλά θα το παλέψει μήπως και γίνει το θαύμα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να βάλει τουλάχιστον τέσσερα γκολ. Οπότε, θα ποντάρουμε το Over, το οποίο επιβεβαιώθηκε και στα 7/9 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης, καθώς και στα 10/12 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Ααράου μετράει 5/7 Over ανεξαρτήτως έδρας και 5/7 στη βάση της όπου έβαλε από δύο τέρματα και πάνω στους 6/7! Η Γκρασχόπερς από την πλευρά της, έχει 4/5 Over μέσα – έξω, ενώ το ίδιο συνέβη και στις 6/7 εξόδους της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.30 910 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ – ΣΑΡΑΓΟΣΑ G/G 1,60

21.30 944 ΑΑΡΑΟΥ – ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ OVER 1,65