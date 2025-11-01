Επιλογές από Ελβετία και Ελλάδα

Η Λούτον έβγαλε με ευκολία το Ov 1,5 γκολ της στο 1,57, καθώς έβαλε τέσσερα κόντρα στη Φόρεστ Γκριν (4-3) χθες βράδυ! Επίσης, πέρασε και ο «1» του 1,56 στο Σανταντέρ – Σοσιεδάδ Β (1-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, τη Σούπερ Λιγκ 2 και την Α’ Ελβετίας.

ΝΕΣΤΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

Ο Νέστος Χρυσούπολης κατάλαβε από νωρίς ότι η παραμονή στη Σούπερ Λιγκ 2 δεν είναι εύκολη υπόθεση. Βρίσκεται έξω από την επικίνδυνη ζώνη, επειδή υπερτερεί στην ισοβαθμία με την Καβάλα που είναι μέσα σε αυτή. Μετράει 4/6 ήττες ανεξαρτήτως έδρας και παρουσιάζει τεράστιο πρόβλημα στο σκοράρισμα, αφού έχει βάλει πέντε γκολ σε επτά αγωνιστικές. Η Νίκη Βόλου από την άλλη, άντεξε στον Ηρακλή (0-0) αγωνιζόμενη με παίκτη λιγότερο από το 29’. Είναι στο «-1» από την κορυφή και δεν υπάρχουν περιθώρια για γκέλα. Στο πρωτάθλημα μετράει 5/7 νίκες και μπορεί να τις κάνει έξι σήμερα.

ΒΟΛΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ο Βόλος προέρχεται από δύο βαριές ήττες. Μία στο πρωτάθλημα με 3-0 από τον ΠΑΟΚ και μία στο Κύπελλο με 5-0 από τον Ολυμπιακό. Φέτος έχασε και από ακόμα δύο δυνατές ομάδες, την ΑΕΚ (0-1) και τον Άρη (0-2). Μπορεί να συμβεί κάτι ανάλογο και απόψε κόντρα στον Παναθηναϊκό, από τον οποίο ηττήθηκε τις τελευταίες πέντε φορές που τον υποδέχτηκε. Στον ΠΑΟ πνέει άλλος αέρας με την έλευση του τεχνικού Μπενίτεθ, μετράει 2/2 νίκες ανεξαρτήτως διοργάνωσης και είναι σε θέση να τις κάνει τρεις στον Βόλο.

ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ – ΣΕΡΒΕΤ

Η Βίντερτουρ βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα στην Α’ Ελβετίας με μόλις τρεις βαθμούς έπειτα από 11 αγωνιστικές. Δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ έχασε στα 8/11 ματς εντός – εκτός στη διοργάνωση και στα 3/4 στην έδρα της. Σε αυτή ηττήθηκε και στα 3/5 που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της. Η Σερβέτ από την άλλη, με το 3-1 επί της Λοζάνης συμπλήρωσε για πρώτη φορά φέτος δύο σερί «τρίποντα». Περιμένουμε να τα κάνει τρία κόντρα στην ουραγό.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 234 ΝΕΣΤΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2 1,50

18.00 370 ΒΟΛΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 1,60

19.00 383 ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ – ΣΕΡΒΕΤ 2 1,81