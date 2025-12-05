Επιλογές από Δανία και Πορτογαλία

Η Μίντιλαντ επιβεβαίωσε με άνεση τον «1+Ov 1,5» του 1,72, καθώς διέλυσε 5-1 τη Νόρτζελαντ χθες. Επίσης, πέρασε και το Over του 1,73 στο Πόρτο – Γκιμαράες (1-3). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Δανίας και την Α’ Πορτογαλίας.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ – ΟΝΤΕΝΣΕ

Η Φρεντερίτσια έκανε το… μπαμ την προηγούμενη αγωνιστική, καθώς κέρδισε 3-1 μέσα στην πανίσχυρη Μπρόντμπι! Αυτή ήταν η πρώτη της νίκη έπειτα από επτά σερί ήττες στο πρωτάθλημα και της βελτίωσε την ψυχολογία. Η Οντένσε από την πλευρά της, «τρέχει» σερί 6-3-2 και είναι το φαβορί απόψε. Επειδή η γηπεδούχος έδειξε σημάδια ανάτασης είναι καλύτερα να πάμε στο Over, το οποίο έφεραν στις 5/8 μεταξύ τους συναντήσεις οι δύο ομάδες ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η Φρεντερίτσια μετράει επτά σερί Over εντός – εκτός και τρία συνεχόμενα στη βάση της. Ακόμα, στα τελευταία τέσσερα στο «σπίτι» της δέχτηκε τουλάχιστον δύο τέρματα. Η Οντένσε από την άλλη, προέρχεται από 4/6 Over μέσα – έξω και σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στις 9/11 εξόδους της!

ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ.

Μεγάλο ντέρμπι στην Πορτογαλία με τις ομάδες να τις χωρίζουν μόλις τρεις βαθμοί. Αμφότερες βρίσκονται στο κυνήγι της πρωτοπόρου Πόρτο. Θα ποντάρουμε το G/G ή Over, το οποίο έφεραν στις 3/4 συναντήσεις τους ανεξαρτήτως έδρας και στις 15/15 στη γηπεδούχο! Επίσης, η Μπενφίκα μετράει 6/9 εντός – εκτός και 7/9 στη βάση της στην οποία σκόραρε στα 11/12 φετινά παιχνίδια! Παραβιάστηκε από την άλλη, η εστία της στα 6/8. Όσο αφορά τη Σπόρτινγκ των Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, έχει 12/13 μέσα – έξω και 8/9 μακριά από το «σπίτι» της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα και στις εννέα φετινές εξόδους σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς και στις 17/18 επισκέψεις στην αποψινή αντίπαλό της!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 139 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ – ΟΝΤΕΝΣΕ OVER 1,58

22.15 176 ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. G/G ή OV 1,55