Επιλογές από το Champions League

Πέρασαν χτες 2 επιλογές μας από το Champions League, το «διπλό» της Κλαμπ Μπριζ (κέρδισε εύκολα με 1-4 την Καϊράτ Αλμάτι) και το Goal/Goal στο παιχνίδι Βιγιαρεάλ-Άγιαξ (1-2). Έμεινε όμως νωρίς με 10 παίκτες η Ντόρτμουντ, ηττήθηκε με 2-0 από την Τότεναμ και δεν έγινε το Goal/Goal σε αυτό το παιχνίδι.

Από το Champions League είναι και οι σημερινές επιλογές μας. Ανοιχτό ματς με πάνω από 2 γκολ αναμένεται να γίνει ανάμεσα στην Καραμπάκ και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Και οι 2 θέλουν τη νίκη. Η Καραμπάκ έχει 10 βαθμούς και η Άιντραχτ 7. Στην τελευταία αγωνιστική η Καραμπάκ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λίβερπουλ. Θέλει τη νίκη επομένως σήμερα για να πάρει την πρόκριση. Η Άιντραχτ έχει ως στόχο το 2 στα 2 για να περάσει. Πρέπει να κάνει σήμερα το «διπλό» και να κερδίσει την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας την Τότεναμ. Το Over είναι πιθανό στο σημερινό ματς.

Η Νιούκαστλ είναι φαβορί στο παιχνίδι με την Αϊντχόφεν αλλά ο «άσος» της έχει χαμηλή απόδοση και δεν αξίζει να παιχτεί. Και οι 2 παλεύουν για την πρόκριση. Η Νιούκαστλ έχει 10 βαθμούς και η Αϊντχόφεν 8. Στην τελευταία αγωνιστική δίνουν πολύ δύσκολα παιχνίδια, η Νιούκαστλ εκτός έδρας με την Παρί Σεν Ζερμέν και η Αϊντχόφεν εντός, με την Μπάγερν Μονάχου. Και οι 2 θέλουν τη νίκη στην αποψινή αναμέτρησή τους. Η Νιούκαστλ λογικά θα σκοράρει στην έδρα της. Η Αϊντχόφεν βρίσκει συνήθως δίχτυα και εκτός έδρας. Στην τελευταία έξοδό της στο Champions League κέρδισε με 1-4 τη Λίβερπουλ. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Η Μπαρτσελόνα έχει το προβάδισμα για τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με την Σλάβια Πράγας. Στόχος της είναι η οχτάδα και μπορεί να τερματίσει σε αυτήν αν κάνει το 2 στα 2. Έχει 10 βαθμούς και με 2 νίκες θα πάει στους 16. Την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Κοπεγχάγη. Η Σλάβια Πράγας έχει μόλις 3 βαθμούς και είναι αποκλεισμένη. Θα παίξει για το γόητρο. Το «διπλό» της Μπαρτσελόνα είναι πιθανό και για να ανέβει η απόδοσή του το συνδυάζουμε με το Over 1,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

861 (19:45) ΚΑΡΑΜΠΑΚ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ. OVER 1,50

877 (22:00) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ GOAL/GOAL 1,52

878 (22:00) ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2+OVER 1,5 1,44