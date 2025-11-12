Επιλογές από Βραζιλία και Κολομβία

Προχθές ήταν η Καλλιθέα που σκόραρε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και οδήγησε τη στήλη στο ταμείο. Χθες ήταν η σειρά της Πιτέρμπορο να πράξει κάτι ανάλογο, καθώς κέρδισε στο 95’ με 2-1 την Κρόουλι. Το «διπλό» της έδινε 2,17. Νωρίτερα η Σουίντον είχε περάσει με 4-0 από την ΜΚ Ντοντς. Η νίκη της πλήρωνε 2,25! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Βραζιλίας, Κολομβίας.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ – ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ

Εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας με τις δύο ομάδες να έχουν κομβικές απουσίες. Η μεν γηπεδούχος λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών. Η δε φιλοξενούμενη εξαιτίας τιμωριών. Η διαφορά τους στον βαθμολογικό πίνακα είναι μόλις ένας πόντος. Χαμηλός ο «1» του 1,65. Πάμε στο G/G, το οποίο επιβεβαίωσαν στις 6/7 συναντήσεις τους ανεξαρτήτως έδρας και στις 6/8 στην Ατλέτικο Μινέιρο. Εκείνη σκόραρε στη βάση της στα 10/12 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και ήταν G/G τα 3/5. Η Μπραγκαντίνο από την πλευρά της, έχει 9/13 μέσα – έξω και 5/7 μακριά από τη βάση της. Επίσης, βρήκε δίχτυα στις 6/7 εξόδους.

ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ – ΠΕΡΕΪΡΑ

Αναμέτρηση για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στην Κολομβία με τις δύο ομάδες να έχουν αποκλειστεί από τα πλέι οφ. Αμφότερες βρίσκονται σε κάκιστη κατάσταση με τη γηπεδούχο να μετράει οκτώ σερί ήττες και τη φιλοξενούμενη να χάνει με βαρύ σκορ στους τελευταίους τρεις αγώνες. Σε όλους κατέβασε την U18 λόγω των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Το ίδιο θα πράξει και απόψε. Θα ποντάρουμε το Over, το οποίο επιβεβαίωσε πανηγυρικά η Περέιρα στα 3/3 ματς (1-5, 0-4, 1-4), ενώ έληξαν Over και οι 3/3 εξορμήσεις της. Επίσης, σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στα 2/3 παιχνίδια της με τη Λα Εκιδάδ ανεξαρτήτως έδρας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

23.00 241 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ – ΠΕΡΕΪΡΑ OVER 2,08

01.30 194 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ – ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ G/G 1,56