Επιλογές από Βραζιλία, Ισπανία, Ιταλία

Η Καλαμάτα επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού Β χθες το μεσημέρι και επιβεβαίωσε το Over του 1,76. Επίσης, πέρασε και το G/G ή Ov του 1,66 στο Βόλος – Κηφισιά (1-1). Τέλος, βγήκε και το «2» του 1,80 στο Μπλάου Λιντζ – Σάλτσμπουργκ (0-2). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Βραζιλίας, Α’ Ισπανίας και Α’ Ιταλίας.

ΚΑΛΙΑΡΙ – ΡΟΜΑ

Η Ρόμα είναι η καλύτερη ομάδα εκτός έδρας στο Καμπιονάτο βάσει των επιδόσεών της, καθώς έχει 5-0-1 και η ήττα ήταν στην ισχυρή Μίλαν (0-1). Πηγαίνει τώρα στην Κάλιαρι από την οποία έφυγε με το «τρίποντο» τις 2/3 φορές. Επίσης, η γηπεδούχος κέρδισε τελευταία φορά στο Κύπελλο στις 23/9 (4-1 τη Φροζινόνε) και έκτοτε μετράει 0-5-5 ανεξαρτήτως έδρας και 0-1-3 στη βάση της. Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στην ανεβασμένη φιλοξενούμενη.

ΕΪΜΠΑΡ – ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ

Αμφότερες έδωσαν αγώνα για το Κύπελλο Ισπανίας μεσοβδόμαδα με τη διαφορά ότι η Έιμπαρ αντιμετώπισε ομάδα που παίζει στη Γ’ κατηγορίας (Ποντεβέδρα, 3-0), ενώ η Κουλτουράλ ομάδα της Β’ (Ανδόρρα, 4-2). Επίσης, η γηπεδούχος είναι δυνατή στο «Ιπουρούα» (4-3-1). Ακόμα, έχει μαζί της και την παράδοση, καθώς μετράει 2/3 νίκες απέναντι στη φιλοξενούμενη, η οποία υπολείπεται και σε ποιότητα. Επιπλέον, στην Εϊμπαρ βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο τεχνικός Μπενιάτ και οι ποδοσφαιριστές του τον στηρίζουν. Θα παίξουν λοιπόν και γι’ αυτόν.

ΣΑΝΤΟΣ – ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ

Τελευταία αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας, μονόπλευρο το κίνητρο. Αφορά τη Σάντος, αφού η Κρουζέιρο είναι αδιάφορη, ενώ θα κατέβει με αναπληρωματική ενδεκάδα, διότι έχει μεσοβδόμαδα τον ημιτελικό Κυπέλλου με την Κορίνθιανς. Η γηπεδούχος με νίκη παραμένει στην κατηγορία ανεξαρτήτως των υπολοίπων αποτελεσμάτων. Σώζεται και με το «Χ», αλλά δε θα το διακινδυνεύσει. Θα ψάξει από νωρίς να «καθαρίσει» το ματς. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε τον «1» σε συνδυασμό με το Ov 1,5 γκολ στον αγώνα. Κάτι που επιβεβαίωσε στα 2/2 παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας (κέρδισε 3-0 και στα δύο).

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 436 ΚΑΛΙΑΡΙ – ΡΟΜΑ 2 1,68

19.30 489 ΕΪΜΠΑΡ – ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ 1 1,77

21.00 510 ΣΑΝΤΟΣ – ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 1+OV 1,5 1,83