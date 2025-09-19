Επιλογές από Βέλγιο και Δανία

Η Μπριζ διέλυσε 4-1 τη Μονακό χθες και επιβεβαίωσε άνετα το 1,91 στο «1Χ+Ov 1,5». Επίσης, η Μπαρτσελόνα πέρασε με 2-1 από τη Νιούκαστλ. Εδώ είχαμε ποντάρει το «2Χ+Ov 1,5» σε απόδοση 1,75. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Βελγίου και την Α’ Δανίας.

ΟΝΤΕΝΣΕ – ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ

Η Οντένσε ξεκίνησε με φιλοδοξίες τη σεζόν, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στην επικίνδυνη ζώνη και στο «-1» από τη σωτηρία. Η Φρεντερίτσια από την άλλη, δινόταν πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και μετά από οκτώ αγωνιστικές έχει φτιάξει μία διαφορά τριών βαθμών από τη «διακεκαυμένη» ζώνη. Αμφότερες οι ομάδες δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη ανασταλτικά και θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στις 8/10 μεταξύ τους συναντήσεις ανεξαρτήτως έδρας και στις 4/5 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Οντένσε μετράει 7/9 φέτος εντός – εκτός σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, καθώς και 4/4 στη βάση της. Η Φρεντερίτσια πάλι, έχει 5/6 μέσα – έξω και 3/3 μακριά από το «σπίτι» της.

ΓΑΝΔΗ – ΝΤΕΝΤΕΡ

Η Γάνδη έχει ξεκινήσει τη σεζόν με αρκετά σκαμπανεβάσματα. Έπειτα από έξι αγωνιστικές έχει 2-2-2. Τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της ήταν G/G, ενώ το ίδιο συνέβη και στα 2/2 στην έδρα της. Σε αυτή έβαλε και έφαγε γκολ και στους 3/3 αγώνες με την Ντέντερ. Σε κανέναν μάλιστα δεν κέρδισε. Η φιλοξενούμενη είναι ουραγός στον βαθμολογικό πίνακα και η μοναδική χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Επίσης, έχει τη χειρότερη άμυνα με δύο γκολ ενεργητικό σε πέντε παιχνίδια. Το οξύμωρο είναι ότι αμφότερα τα έβαλε εκτός έδρας (1-1 με Σταντέρ Λιέγης και 1-3 με Σαρλερούα). Γενικότερα μακριά από τη βάση της βρίσκει δίχτυα, καθώς το έπραξε στους 9/11 αγώνες της έχοντας λάβει υπόψη μας και περσινές αναμετρήσεις. Επιπλέον, ήταν G/G οι 9/11 εξορμήσεις της. Οπότε, θα πάμε και εδώ με το G/G.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 144 ΟΝΤΕΝΣΕ – ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ G/G 1,56

21.45 184 ΓΑΝΔΗ – ΝΤΕΝΤΕΡ G/G 1,65