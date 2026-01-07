Επιλογές από Αγγλία και Ιταλία

Ο Άρης κέρδισε με 2-0 τον Παναιτωλικό και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Πέρασε ο «άσος» του, όχι όμως και αυτός του ΠΑΟΚ στο ματς με τον Ατρόμητο, τον οποίο είχαμε προτείνει μαζί με το Over 1,5. Ισόπαλο με 1-1 έληξε το ματς στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ πήρε το εισιτήριο στα πέναλτι.

Από την Premier League και τη Serie A είναι οι σημερινές επιλογές μας. H Μάντσεστερ Σίτι δέχτηκε την ισοφάριση 1-1 στις καθυστερήσεις στο ντέρμπι με την Τσέλσι, «πέταξε» 2 βαθμούς και πλέον απέχει 6 πόντους από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. «Καίγεται» για τη νίκη στο ματς με την Μπράιτον και το πιθανότερο είναι να την πάρει. Ποντάρουμε στον «άσο» της.

Η δεύτερη επιλογή από την Premier League είναι με το Goal/Goal στον αγώνα της Μπόρνμουθ με την Τότεναμ. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε το Σάββατο η Μπόρνμουθ στην έδρα της Έβερτον και πήρε τη νίκη με 2-4. Η Τότεναμ προηγήθηκε στο παιχνίδι με την Σάντερλαντ αλλά δέχτηκε την ισοφάριση 1-1 και στο τέλος κινδύνευσε ακόμα και με ήττα. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με άνεση. Πιο ασφαλής επιλογή δείχνει να είναι το Goal/Goal.

Από την Ιταλία ξεχωρίσαμε το «διπλό» της Ίντερ στο παιχνίδι με την Πάρμα. Συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις η Ίντερ στο ματς με την Μπολόνια και κέρδισε άνετα με 3-1. Βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και θέλει να παραμείνει. Λογικά θα φύγει με το «διπλό» από την έδρα της Πάρμα. «Τσίμπησε» τον βαθμό (1-1) η Πάρμα στο εκτός έδρας ματς με τη Σασουόλο και βρίσκεται 6 πόντους μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

463 (20:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ 1 1,45

464 (21:00) ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΤΟΤΕΝΑΜ GOAL/GOAL 1,60

469 (21:45) ΠΑΡΜΑ-ΙΝΤΕΡ 2 1,44